"MAJKA ZNALA ZA INCEST, IMAO HLADAN POGLED" Kurir televizija u kući dečaka koji je ubio jaganjce! Otkrivena JEZIVA PORODIČNA TAJNA

Naš reporter Nikola Vujović sa ekipom Kurir televizije posetio je selo Markovac kod Vršca i kuću dečaka koji je sekirom ubio 12 jaganjaca.

Vujović je razgovarao sa ocem i sestrom dečaka, kao i sa ljudima koji su ih čuvali.

Predrag Tadić, gazda imanja, najpre je ispričao kako se sve desilo kobnog dana.

- Jedanaestog smo došli ovde, negde je bilo oko 4 i 20 popodne. Ovde u ovom objektu su bili mali jaganjci. Iz auta smo videli njega da trči između kuća. Kada smo ovde ušli, imali smo šta da vidimo. Tu prvu sekundu smo mislili da je ušao vuk ili šakal jer ipak ovde ima oko 40 jaganjaca. Ostali su nagrnuli na vrata i pobegli, a ovi ostali su bili povređeni na zemlji. Kada smo bolje pogledati uočili smo da su jaganjci udarani sa oštrim predmetom i da su im razbijane glave. Došli smo do prodavnice gde je bio on, pitala ga je žena šta je to uradio, a on je rekao "ja sam se sa njima igrao" - rekao je Tadić i dodao:

foto: Kurir televizija

- On ne pokazuje nikakve emocije, uglavnom vas gleda onako hladno ili mu je glava dole. Živi kod nas 2 godine. Bila je priča da žive u ovoj staroj kući gde su ovce. Ne, tu su samo ovce, oni žive sa nama u kući 2 godine od kada ih je majka ostavila, a otac im se šlogirao. Jeste on pravio sitne probleme, ali ovo je prevazišlo sve.

Za Kurir se obratio i komšija Livius Gaita koji je imao kontakt sa dečakom i pokušao da mu pomogne, ali bezuspešno.

- On, odnosno njegovi kerovi, su ubili moje kokoške, a to je bilo pre 2 godine. To nije bilo samo kod mene, on je svuda išao i krao. Svaki dan je bio kod mene, ja sam kupovao sladolede. Hteo sam da napravim čoveka od njega, ali on nije normalno dete - rekao je komšija.

foto: Kurir televizija

Otac dečaka Petar Žaki doživeo je šlog jako davno i bio je potpuno izbezumljen kada je saznao šta mu je sin uradio.

- Zvao me je Peđa i otišao sam kod njega i rekao mi je da je moj sin ubio jaganjce. Ne znam šta mu je bilo. Nikada nije bio nasilan prema nama - rekao je otac.

foto: Kurir televizija

Sestra dečaka Antonela Žaki otkrila je da dečak nikada nije bio zloban prema njima.

- Lepo se ponašao prema svima nama. Ne znam šta mu je bilo da je taj dan uradio to jaganjcima - rekla je sestra i potom je otkrila kakav odnos ima sa majkom koja ih je ostavila:

- Kada mi je pala najmlađa sestra pala sa stepenica, tada smo gledali fudbalsku utakmicu. Taj najmlađi brat je rekao majci to. Otišli smo kući sa njom i ona je počela da me maltretira. Sada se više ne čujem sa njom. Rekla sam joj i taj dan da ja više majku nemam, ne čujem se sa njom.

foto: Kurir televizija

Supruga Predraga, Violeta Tadić smatra da je glavni krivac za ovakvo ponašanje deteta majka koja ih je ostavila.

- Ne razumem stvarno. Ima majku živu i niko kod nje ne ide da pita zašto je ostavila muža i decu. Kad sam pitala majku zašto je ostavila decu ona je rekla "deca su sigurna kod tebe". Nije to moje dete. Majci je preče tuđe dete nego njena deca. Majka je sve vukla pod tepih, znala je i za to što je njen sin silovao dete. Koliko je samo puta došla kod nas i rekla nam da je naišla na ćerkicu i starijeg sina gole. Ona je sve to krila i ništa je nije zanimalo, dok dete nije krenulo u školu i prijavilo. Kada je dete to prijavilo, ona je došla sa Centrom za socijalni rad kod nas i hvatala se za glavu i tražila pomoć - rekla je Violeta.

foto: Kurir televizija

Violeta je takođe otkrila da su dobili poziv od škole da se dete vrati i da ga prihvate.

- U petak je zvao direktor škole da dođe moj suprug u pola 1 da pričaju da bi vratili dete u školu. Da bi bio pod nekom terapijom. Pa kao da li bi ga primili? Pa gde smemo da ga primimo to dete. Ako je to dete što uradilo, može čoveka da šlogira, može mene na spavanju da ubije. Majka sve zna i ćuti, ona treba da ide na lečenje. Nije kriv ni otac, ni taj mali, kriva je isključivo ona što ih je tako ostavila. Ona je išla kod nekog čoveka, čije su dve devojčice. To nisu Perina (otac dečaka) deca. On ih je priznao, ali to nisu njegova deca - rekla je za Kurir.

foto: Kurir televizija

Predrag je potom otkrio da li bi dečaka opet prihvatio posle ovog dešavanja.

- Ja ga nisam gledao tako, ali da ti jadno stvorenje tako brutalno uradiš. Ne bih ga primio nazad više. Još sam pod utiskom. Kako bih reagovao da sam došao ranije i da sam video njega kako ih ubija sekirom. Ne znam - rekao je on.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:44 DEČAK KOJI JE UBIO JAGANJCE BIO JE U OVOJ VRSTI PSIHOZE! Psiholog tvrdi da je priča čoveka koji mu je ustupio kuću je sumnjiva!