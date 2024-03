RODITELJI ZA ROĐENDAN DETETA U IGRAONICI BACAJU ČAK 900 EVRA, A MOGLI BI DA PROĐU I ZA 60! Ovo su detaljne računice za proslavu

Da bi organizovali rođendansku žurku u igraonicama za dvadesetoro mališana, roditelji treba da iskeširaju od 600 do čak 900 evra. Proslave u popularnim "eskejp rumovima", prostorijama za igru, za nepuna dva sata za grupu do dvadesetoro dece koštaju minimum 28.000 dinara! I u prvom i u drugom slučaju mame i tate treba da donesu i rođendansku tortu koju, ako kupuju, plaćaju minimum 9.000 dinara za tri kilograma.

Veliki trošak

Obeležavanje dečjeg rođendana predstavlja veliki izdatak za roditelje. Novi trendovi za slavlje "divnog dana" nametnuli su i paprene troškove. I pored toga, većina porodica se odlučuje upravo za skupe proslave zaboravljajući načine na koji su oni sami slavili rođendane. Varijanta uz mamine tople sendviče i sokiće kod kuće ili negde u prirodi, ako je lepo vreme, danas košta već od 3.580 dinara, što je skoro osam puta jeftinije od modernijih verzija zabave.

Na to treba dodati ukupan iznos za sastojke koji su potrebni za pripremu slavljeničke domaće torte, što bude minimum 3.000 dinara (u zavisnosti od torte i veličine) i svećice čija je od 100 dinara po komadu.

Kurir je istraživao raspon cena u beogradskim igraonicama. Bez obzira na to što su iznosi iz godine u godinu veći, slobodnog termina za slavlje rođendana u igraonicama roditelji ne mogu da nađu ni dva meseca unapred. Najjeftiniji paket košta 600 evra, ali ne uključuje hranu. U tu cenu spada zakup igraonice na dva do tri sata, usluga animatora i piće. Torta je tu dodatni trošak.

Skupi moderni rođendani proslava u igraonici 300-900 evra

slavlje u "eskejp rumu" 21.000-28.000

mini-paket: jedna soba, do šestoro dece, bez posluženja 9.000 dinara, s posluženjem (1 XL pica, sokovi i pribor) 12.000 dinara

srednji paket: dve sobe, do maksimalno 12 dece, bez posluženja 15.000 dinara, s posluženjem (2 XL pice, sokovi i pribor) 20.000

maksi-paket: tri sobe, do maksimalno 18 dece, bez posluženja 21.500, s posluženjem (3 XL pice, sokovi i pribor) 28.000

tortu ili nešto slatko donose roditelji

Ako se na taj iznos doda hrana, obično se uzimaju pice, posluženje za roditelje koji dovode decu, piće i kafa za njih, svećice i dekoracija - sve to košta i do 900 evra. U nekim pak igraonicama paket sa zakupom prostora, hranom i pićem košta 900 evra, a na to onda treba dodati i troškove za hranu za roditelje i tortu koja je opet veliki izdatak jer se dodatno naplaćuje dekoracija.

Popularna mesta

Među decom danas je popularna i organizacija žurke u "eskejp rumovima" u kojima se razlikuje cena u zavisnosti od paketa. Paket koji obuhvata tri sobe za dvadesetoro dece bez posluženja iznosi 21.000, dok s posluženjem (tri velike pice, sokovi i pribor) iznosi 28.000 dinara.

Jeftinija varijanta rođendana uz domaće sendviče Namirnice Cena dva isečena hleba 180

kačkavalj 600 grama 1.200

krastavci tegla 700 grama 200

margarin 200

šunka 600 grama 800

negazirani sokovi 6 litara 1.000

torta 3.000

svećice komad 100 dinara Ukupno 6.680 * Iznosi su u dinarima

Rođendan traje sat i 45 minuta, gde je sat vremena predviđeno za igru i 45 minuta za posluženje. Na tu cenu treba dodati i rođendansku tortu, ali i naglasiti da svakako ima i skupljih varijanti. Takođe, roditelji treba da znaju da za svako dete preko maksimalnog broja u sobama treba dodatno platiti 500 dinara.

Punoletstva kao svadbe Proslave u restoranima, hotelima ili iznajmljenim vilama I dok na organizaciju dečjeg rođendana ode i cela plata roditelja, za proslavu punoletstva današnji roditelji daju mnogo više. Raskošna slavlja se organizuju u restoranima, hotelima ili iznajmljenim vilama, gde dolazi veliki broj zvanica. Svečanost obično prati i skupocena dekoracija, piće i hrana kao na svadbama, dok se na sve to detetu kupuje i skupocen poklon poput najnovijeg telefona, automobila, računara ili pak egzotičnog putovanja.

Od krajnje računice mnoge roditelje zaboli glava, zato treba imati u vidu i onu znatno jeftiniju i zdraviju, ali manje popularnu opciju za proslavu rođendana kod kuće ili u prirodi uz igru i zabavu i bez vremenskog ograničenja.