UČENICI ZALUĐENI "KRVAVIM DINAROM": Gađaju stisnutu pesnicu kovanicama, što može dovesti do ozbiljnih povreda i infekcije! (FOTO)

Učenike osnovnih i srednjih škola zaludela je sumanuta igra koju su nazvali "krvavi dinar"! Igraju je dok ne puste krv, ne mare ni što može doći do preloma kostiju i naprsnuća, ali i opasne infekcije, a sve kako bi sve to snimili i kasnije kačili na društvene mreže!

Oni koji učestvuju u tome igraju se tako što jedan učenik postavi pesnicu na sto, dok ga drugi najjače što može gađa kovanicama, obično od 20 dinara, jer su najveće, najteže i najviše bola mogu da zadaju, i cilja zglobove na pesnici, i tako naizmenično dok nekom od njih kroz posekotine ne poteče krv! Ko prvi počne da krvari, pobeđuje!

- Krvavi dinar kao najbolja igra u školi - navodi se u opisu jednog video-snimka na Tiktoku, gde se učesnik pohvalio ranama na ruci koje je zadobio u ovoj igri.

Inače, na ovoj mreži čak postoji i tutorijal kako se ova opasna igra igra.

"Infekcije sam imao od toga", "Najbolja igra, meni cela ruka u krvi bila", "Mi to u celom odeljenju radili i krvavi nam bili celi prsti i stolovi", samo su neki od komentara onih koji su se oprobali u ovoj budalaštini i zadobili povrede.

Psihoterapeut Jelena Manojlović navodi da ova "igra" propagira nasilje.

- Nasilje se uvodi kao normalna i zabavna stvar! Strašno je ukoliko to igraju učenici. Više je uzaludno apelovati na roditelje i na školu, jer deca od tih Tiktok izazova ne mogu da vide normalan život i normalne životne vrednosti. Imali smo i "plavog kita", kad su se deca samopovređivala. Ne znaju da to može ostaviti posledice, infekcije, negativan odnos među decom. Deca koja to ne budu želela da igraju biće izopštena iz društva. Ovo je uvođenje nasilja u život dece kao neke vrste zabave. Šta je sledeće? Ne treba nam još jedan 3. maj! - navela je Manojlovićeva za Kurir.

Naglašava da roditelji moraju da obrate pažnju i da vode računa o tome šta njihova deca gledaju na mrežama:

- Problem je i što su profesori i nastavnici potpuno izgubili ulogu. Nastavnik ne može ništa da uradi, i da hoće da reaguje, završiće na optuženičkoj klupi. Nekad je škola bila vaspitnoobrazovna ustanova, sad nije ni prvo ni drugo!

Radmila Vulić Bojović Samopovređivanje zarad lajkova Psiholog Radmila Vulić Bojović ističe za Kurir da je ova "igra" jedan vid samopovređivanja. - Od dece se ne može očekivati da imaju svest o posledicama, ali odrasli su dužni da ih upozore i informišu o tome na koji način to sve može da se zakomplikuje. To jeste vid samopovređivanja, ne može se posmatrati drugačije. Pitanje je šta su uzroci, da li neko želi da se istakne u grupi ili postoje neki dublji razlozi u vidu psihičkih problema i smetnji.

pedijatar Saša Milićević foto: screenshot Pink tv

Pedijatar dr Saša Milićević naglašava da u ovoj igri deca mogu zaraditi i prelome, ali i infekcije.

- Čak i kovanica može da izazove prelome i frakturu, naročito malog prsta. Šaka ima veliki broj sitnih kostiju, koje se lako lome, a teško zarastaju. Može doći do oštećenja kože, a uz to oštećenje vrlo često idu i infekcije. Te kovanice su vrlo prljave, na njima se može naći streptokok, stafilokok i ešerihija koli. Kada takva stvar napravi ranu, vrlo često mogu nastati infekcije koje mogu biti lokalne, ali može doći i do infekcije čitave šake.

Dr Milićević objašnjava da to može biti i psihološki opasno.

- Usled iščekivanja tog bola može doći do skoka šećera, kod nekog ko ima srčane probleme do poremećaja srčanog ritma, a kod astmatičara može biti i otežanog disanja.

