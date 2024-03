DVA SCENARIJA O NESTANKU DANKE ILIĆ (2): Advokat Toma Fila izneo svoje viđenje slučaja - "Čudno je znate... NAŠLI BI JE DO SADA"

Advokat Toma Fila rekao je koja su, prema njegovom mišljenju, dva moguća scenarija u vezi sa nestankom male Danke Ilić (2).

Dvogodišnja devojčica Danka Ilić iz Bora nestala je juče oko 13 časova u naselju Banjsko polje kod Bora. Zbog nestanka po prvi put je aktiviran sistem "Pronađi me".

Advokat Toma Fila navodi da trenutno isključuje najgori scenario, jer bi je do sada pronašli.

On je dodao da je Igor Jurić, otac tragično nastradale Tijane Jurić uradio sjajan posao kada je u pitanju aktivacija sistema "Pronađi me" i da je to velika stvar za našu zemlju.

Dotakao se i mogućeg ishoda nestanka Danke Ilić, gde je predočio dva moguća scenarija. Fila je naglasio da pre svega treba proveriti roditelje, jer je nemoguće da dete od dve godine jednostavno nestane. Kao drugi mogući slučaj naveo je da je u pitanju otmica.

Naime, kako je Fila rekao odmah nakon nestanka deteta, najpre je postavio sebi pitanje kako je uopšte dete od dve godine tako brzo moglo da nestane.

- Čudno je znate, ona je jako mala. Istraga mora temeljno da se uradi, sve mora da se prečešlja i proveri, mnogo je nelogičnosti u svemu tome - rekao je Fila.

- To je malo mesto, dosta policije je tamo. Našli bi je do sad, i zato mi sve trenutno liči na otmicu, ili prodaju, mnogo je nelogičnosti - zaključio je Fila.

Na pitanje šta je njegova teorija o svemu što se događa, s obzirom na to da ima bogato iskustvo, Fila kaže da svi dokazi ukazuju na to da je devojčica najverovatnije oteta.

