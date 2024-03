Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je cilj da do kraja ove godine prosečna plata u Srbiji dostigne 920 do 930 evra, a do kraja sledeće 1.000 evra, da bismo 2027. godine došli do zacrtanog cilja od 1.400 evra prosečne plate i po 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade.

O platama, penzijama, delegaciji Međunarodnog monetarnog fronta, ali i kompletnoj ekonomiji u našoj zemlji govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Nikolom Tizićem, privredni analitičar.

foto: Kurir televizija

Ekspo 2027 je šansa koju ne smemo da propustimo uzimajući u obzir da nam je to i jedan vid sigurnosti. To znači da ćemo samo u 2027. moći da izgradimo državu i generalno da ćemo moći da popravimo kompletni standard. Moći ćemo da sve ono što smo ove godine radili u razvojnom periodu bukvalno prezentujemo u 2027. godine.

Konstatovao je da je ekonomija Srbije s obzirom na svetske okolnosti priličnono jaka.

Pa jeste, uzimajući u obzir da imamo ratna zbivanja, da imamo Ukrajinu koja traje dve godine, da imamo rat Izraela i Palestine, generalno gledajući mi smo uspeli u svim tim nekim okvirima da se izgradimo kao jedna ekonomija, da prosto i jednostavno odskočimo u ovoj celoj krizi, ogromnoj krizi koja je trenutno u Evropi, uzimajući u obzir da imamo veće mogućnosti rada i napredovanja - rekao je Tizić i dodao:

02:04 SRBIJI JE TOKOM KRIZE POŠLO ZA RUKOM ONO ŠTO JE MALO KOME U EVROPI Privredni analitičar o dostignućima Srbije u teškim vremenima

- U svakom slučaju uspeli smo da napravimo nešto što je malo kome do sada polazilo za rukom u Evropi. Kazali smo to prošle godine kao neko ko je uspeo da obezbedi 4,5 milijarde evra stranih direktnih investicija i da bukvalno imamo jednu od najjačih godina što se tiče investicija. Smanjenje nezaposlenih na 9,1%, je, izmeđuostalog, pokazatelj da su reforme koje su počele od 2012. godine do dana današnjeg urodile plodom.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

07:19 EKSPO 2027. ĆE NESUMNJIVO IMATI DIREKTAN EFEKAT NA BDP SRBIJE! Nikolić: Iznos od 12 milijardi može da bude održivo ekonomski