"U KRUGU PORODIČNE KUĆE NALAZI SE TA ŠAHTA..." Major policije koja učestvuje u potrazi za nestalom Dankom: PREVRNUT JE SVAKI KAMEN

Major policije Bojana Otović Pjanović govorila je u Hit Tvitu o nestanku Danke Ilić (2), i tom prilikom otkrila kako teče potraga za devojčicom koja je nestala u Boru u utorak u 13.45 sati.

Ona je rekla u kom pravcu se dalje ide sa potragom za nestalom devojčicom, a dotakla se i snimka iz Beča, na kojem je devojčica za koju se proverava da li je u pitanju nestala Danka Ilić.

- Pa prvo što bih rekla je da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova od samog početka prijavili događaj koji se desio, preduzeli sve neophodne mere i radnje na pronalasku devojčice, da bismo potvrdili relevantnost same prijave, pre nego što bi se i aktivirao dobro poznati sistem za hitnu intervenciju - rekla je na samom početku, pa nastavila:

- Naravno to, pošto je, danas sam baš čula par komentara, granični prelazi, čitamo natpise u novinama, ona je mogla preći granicu sa Bugarskom, to je sat vremena odatle. Aktiviranje ovog sistema ne znači da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne preduzimaju druge obavezne mere i radnje koje se preduzimaju... I u sličnom pa i u ovom. Znači, mi, kada kažem pri ispitivanju verodostojnosti prijave o nestanku deteta, to je niz mera koje se preduzimaju da vidimo da li je apsolutno neophodno aktivirati sistem pronalaska koji je 23. oktobra prošle godine stavljen u upotrebu - rekla je i dodala:

- Što znači da su nalozi za pojačanu graničnu kontrolu prelaska granica u svim pravcima istog trenutka dati, a nakon ispitivanja verodostojnosti i stavljanja na snagu navedene platforme su preduzeti i preduzimaju se i druge mere.

- Kada kažem preduzimanje svih neophodnih mera, mi u ovom trenutku preispitujemo svaku činjenicu kao da ima osnovana sumnja, a ne osnov sumnje na najmanji nivo podozrenja da je neko sumnjiv za neko krivično delo. Videli ste i u vašoj najavi da se radila i kontrola kanala koji odvodi vodu iz Borskog jezera u fabriku "Zijin", zato što se u samom krugu porodične kuće nalazi upravo ta jedna šahta, da bismo izbacili sumnju da uopšte eventualno i najmanji nivo podozrenja da se možda telo nalazi zbog eventualnih krivina itd.

- Znači, ono što su stručnjaci ovom prilikom, zaista moram da kažem jer sam ponosna na upravu kriminalističke policije i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na spremnost profesionalaca da budu prisutni na terenu, da se ne štede... moje kolege iz uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Boru su i sada na poslu. Meni je žao što sam morala danas da ih napustim i da dođem ovde. Oni i dalje rade, od načelnika uprave kriminalističke policije koji je bukvalno u svakom trenutku na telefonskoj vezi, do načelnika službe za suzbijanje kriminala, Nemanje Đurana koji nosi najveći teret svega ovog u smislu organizacije, koordinacije i izveštavanja, što je negde kod nas pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova veoma bitno, a da ne pominjem ministra koji je i svojim neposrednim prisustvom sa načelnikom Đuranom i načelnikom Policijske uprave Bor, načelnicima OKP-a i celokupnim timovima profesionalaca koji su došli sa teritorije cele Srbije, bio na neposrednom postupanju i lično, kao čovek i profesionalno, izvršio neposredan uvid i učestvovao i u pretrazi terena sa svima nama, nesebično da bismo dobili ili eliminisali onaj najmanji osnov podozrenja da nam se nešto ne bi desilo ili propustili - rekla je i dodala da i dalje kvadovi obilaze i helikopteri nadleću teren.

- Radi se preispitivanje svih činjenica i okolnosti i moramo odraditi rekonstrukciju događaja da bismo bili sigurni kako je moglo doći da dete sa određene površine prostora napusti krug prostora i tako dalje... - rekla je.

Ona je rekla da je snimak dobijen juče i da su svi u roku od pet minuta bili na mestu na kojem treba proveriti snimak.

Upitana o daljem pravcu istrage Otović Pjanović kaže da je istraga obimna i da na njoj rade operativci, operativna anlitika i mnogi drugi.

- Ja ne volim da pričam koje su to mere koje preduzimamo, o tome neću govoriti, reći ću samo da se preduzimaju sve mere i radnje na eliminaciji svih osnova da se neko može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela - rekla je major.

Prema njenim rečima, u ovom slučaju ispunjeni su svi zahtevi za aktiviranje sistema ''Pronađi me''.

- Ovu priliku bih zahvalila građanima na razumevanju da se sa njima obavi razgovor - kazala je Otović Pjanović.

Govorila i o snimku iz Beča U emisiji je pušten snimak na kojem se vidi devojčica koja liči na Danku, a koja je u pratnji dve žene, koje govore na rumunskom. Otović Pjanović je rekla da se u praksi pokazalo da platforma ima svoje velike prednosti. foto: Kurir - Naravno da je puštanje snimka išlo uz koordinaciju... Ja ne mogu govoriti o detaljima, svi smo jutros radili do pola pet, lično smo kontaktirali tog gospodina koji je načinio snimak - otkrila je Otović Pjanović. Kako je rekla, što se tiče objavljavanja snimka, sistem se mora alarmirati. - U interesu je da se bavimo pronalaskom devojčice. Mi ćemo svojim radom pokazati da gostujemo u emisijama, jer imamo šta da kažemo, naši rezultati govore o tome. Rukovodstvo nikada ne bi uradilo nešto ishitreno - kazala je Otović Pjanović.

Otović Pjanović je rekla da je prevrnut svaki kamen da bi se Danka pronašla i da su određene grupe ljudi bile na određenim zadacima.

- Mi nismo išli i radili jedno i još uvek se radi paralelno - kazala je major i objasnila da se nada da ćemo imati pozitivan ishod.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u šesti dan.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.

Danka ima dve godine, smeđu kosu i smeđe oči i visine je oko 85 cm.

Devojčica ima bradavicu, viseću, dužine oko 1cm na resici levog uha, na strani ka licu, i mladež na nadlaktici leve ruke, sa spoljne strane ka leđima, nepravilnog oblika u boji za nijansu tamnijoj od boje kože.

Interpol raspisao potragu za Dankom Ilić Interpol je raspisao potragu za nestalom Dankom Ilić (2). Za nestalom devojčicom iz Bora na snazi je žuta poternica. Žuta poternica predstavlja međunarodnu objavu za pronalaženje nestalih. Dat je detaljan opis i imena roditelja.