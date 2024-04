"DETE DANKINOG UZRASTA BRZO SE MOŽE VEZATI ZA NEPOZNATE OSOBE!" Generalni sekretar IBSSA za Kurir o snimku iz Beča

Interpol je raspisao potragu za Dankom Ilić, a na listi ove organizacije nalazi se još pet državljana Srbije.

O otmicama, potrazi za nestalom decom i detaljima priče o nestanku male Danke u emisiji Puls Srbije govorile su Maja Jovanović, generalnim sekretarom „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima“ i Katarina Matić, master psiholog.

foto: Kurir televizija

Jovanović je razmatrala mogućnost otmice:

- Da bi se došlo do direktne otmice mora da se poklopi više faktora. Uvek se uzima mogućnost koja bi mogla da se dogodi na neki neočekivan način. Ali mogućnost da devojčica od dve godine odšeta toliko daleko da može biti oteta, a da to niko ne primeti pa čak ni majka, a pritom je to centralni deo dana, a ne noć, to je zaista malo verovatno - rekla je Jovanović i dodala:

- Vremenski okviri su jako važni u proceni da li je došlo do otmice, samoodlaska ili nekih drugih okolnosti. Jako je važno kada je Danka nestala u kom momentu i kako. Bez obzira što govorimo o lošoj konfiguraciji terena, važno je da li neko ima vremena da sa neke druge tačk pristupi lokaciji i vremena da nesmetano ode sa lokacije. Jako važno da se vremenski okviri poklapaju.

Matić je konstatovala da je ostaviti dvogodišnje dete bez nadzora pokazatalje nedovoljne roditeljske zrelosti:

foto: Kurir televizija

- Majka je vrlo mlada i ima još dece. Mi ovde govorimo i o zrelosti za roditeljstvo. Kada se dete tako niskog uzrasta ostavi bez nadzora to je rekli bismo kriterijum nedovoljne zrelosti. Naravno majke sa dvoje ili troje dece su preopterećene i pri tom se ovde govori i o nekom kontekstu koji nije najpovoljniji za odrastanje.

Sagovornice su se dotakle i snimka devojčice iz Beča čiji se identitet i dalje utvrđuje. Matić tvrdi da dete tog uzrasta može zaboraviti svoje prvobitne okolnosti i roditelje u roku od nekoliko meseci:

- Shodno pretpostavkama psihologa u roku od par meseci može doći do zaboravljanja. Iako se intenzivno razvijaju sve psihofizičke funkcije još uvek su neurostrukture nedovoljno razvijene da bismo govorili o trajnom sećanju.

02:53 DETE DANKINOG UZRASTA BRZO MOŽE VEZATI ZA NEPOZNATE OSOBE! Generalni sekretar IBSSA analizira snimak devojčice iz Beča

Jovanović se saglasila i istakla da se dete uzrasta od dve godine lako može vezati za nepoznate osobe čak i ako in ne zna od ranije:

- Dete nakon nekog vremena ukoliko ima prijatni pristup sa duge strane prema sebi ima jedino tu osobu i pri tom ne vidi svoj roditelje. Ukoliko tu postoji prividni emotivni pristup ono će se vezati za tu osobu. Prilikom ovog snimka dete ne pokazuje uznemirenost. To nam govori da ako je to bilo sedam dana nakon nestanka da je dete već na neki način prihvatilo prisustvo tih osoba, pri čemu ne mora da znači da ih je znalo pre nestanka

Kurir.rs

