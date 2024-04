AUSTRIJSKI SAJT TVRDI DA JE NAŠAO ŽENU I DETE SA SNIMKA NA KOM JE NAVODNO DANKA Najnoviji detalji slučaja koji je potresao region

Na osnovu snimka koji je snimio Srbin koji živi u Beču, danima širom Austrije traje potraga za dve žene iz Rumunije i dete za koju se sumnja da je nestala Danka Ilić iz Bora u Srbiji.

Ali misteriju prema tvrdnjama rešio austrijski sajt Kosmo koji navodi da žene na snimku nemaju nikakve veze sa kriminalnim miljeom i nemaju nikakve veze sa otmicom deteta!

01:39 Snimak iz Beča na kome je navodno Danka Ilić

Zbog priče iz Fejsbuk grupe, Kosmo je stupio u kontakt sa A.C.S. (36), rumunskom državljankom koja živi i radi u Beču. Očekivano, mlada žena je bila veoma nervozna:

„Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći dobila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da me traže zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražila pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju i tražila sam da mi pomognu i zaštite me, zaštite moje dete i moju majku. Upravo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bio sam veoma uplašena - rekla je.

Razgovor je bio veoma emotivan i težak jer je bila u strašnom šoku.

Razmišlja samo o tome šta bi se moglo desiti da je prepoznata na ulici i da je pozvana policija.

Najviše stresa doživljava kada razmišlja šta bi se desilo da se ovako nešto dogodilo dok je bila sa detetom.

„Ono kroz šta prolazim je strašno! Niko na svetu ne može da shvati kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevino stradati. Ja sam majka, saosećam sa detetom iz Srbije i volela bih da ga nađu. Ali ono što prolazim sa svojom majkom je isto tako zastrašujuće! Sada je policija došla u moju kuću, sve sam im ispričala i na kraju su se izvinili za patnju koju sam pretrpela. Zamolili su me da dođem sutra kod njih da potpišem protokol. Samo želim da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim - naglasila je.

Na austrijskom sajtu objavljene su fotografije žena i dete koje se vide na snimku.

Kurir.rs/kosmo.at