OVO SU ŽENE I DETE ZA KOJE AUSTRIJSKI PORTAL TVRDI DA SU NA SNIMKU IZ BEČA: Poslale OVE 2 SLIKE kao dokaz da na snimku nije Danka

Austrijski sajt "Kosmo" tvrdi da je pronašao dve žene i dete na osnovu snimka koji je snimio Srbin koji živi u Beču za koje se sumnja da je nestala Danka Ilić iz Bora u Srbiji.

Ali misteriju je prema njihovim tvrdnjama rešio austrijski sajt Kosmo koji navodi da žene na snimku nemaju nikakve veze sa kriminalnim miljeom i nemaju nikakve veze sa otmicom deteta!

Zbog priče iz Fejsbuk grupe, Kosmo je stupio u kontakt sa A.C.S. (36), rumunskom državljankom koja živi i radi u Beču. Očekivano, mlada žena je bila veoma nervozna:

- Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći dobila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da me traže zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražila pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju i tražila sam da mi pomognu i zaštite me, zaštite moje dete i moju majku. Upravo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bio sam veoma uplašena - rekla je žena i dodala:

- Ono kroz šta prolazim je strašno! Niko na svetu ne može da shvati kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevino stradati. Ja sam majka, saosećam sa detetom iz Srbije i volela bih da ga nađu. Ali ono što prolazim sa svojom majkom je isto tako zastrašujuće! Sada je policija došla u moju kuću, sve sam im ispričala i na kraju su se izvinili za patnju koju sam pretrpela. Zamolili su me da dođem sutra kod njih da potpišem protokol. Samo želim da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim - naglasila je.

Bečka policija prethodno pokrenula istragu Kriminalistička služba pokrajine Beč pokrenula je istragu u slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, koja je navodno viđena u glavnom gradu Austrije. To je potvrđeno iz Policijske direkcije Beča. - Srpski državljanin koji živi u Beču, prema sopstvenim navodima je možda, 30. marta oko 20 sati, na jednoj stanici tramvaja u centru grada video devojčicu koja je nestala u Srbiji u pratnji dve žene. On je s tim u vezi kontaktirao srpske vlasti, koje su se obratile bečkoj policiji zahtevom za istragu - navodi se u odgovoru. Bečka policija je saslušala svedoka i uzela video snimak, koji je muškarac napravio o njegovom zapažanju.

