KURIR SAZNAJE! Rumunke sa snimka u bečkoj policiji, očekuje se ukidanje POTERNICE

Austrijski sajt "Kosmo" tvrdi da je pronašao dve žene i dete na osnovu snimka koji je snimio Srbin koji živi u Beču za koje se sumnja da je nestala Danka Ilić iz Bora u Srbiji.

Kako "Kurir" saznanje, one su bile u policijskoj stanici i očekuje se da nakon utvrđivanja svih činjenica bude ukinuta poternica za njima.

„Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći dobila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da me traže zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražila pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju i tražila sam da mi pomognu i zaštite me, zaštite moje dete i moju majku. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam veoma uplašena - rekla je žena za Kosmo.

