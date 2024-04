OGLASILA SE AUSTRIJSKA POLICIJA O DVE RUMUNKE SA SNIMKA IZ BEČA: Ovo su najnovije informacije o njihovoj povezanosti s Dankom

Austrijska policija rano jutros oglasila se novim saopštenjem o Danki Ilić (2) i snimku dve Rumunke, koje su dovedene u vezu s nestankom devojčice s obzirom da je s njima snimljeno dete koje fizički podseća na malu Danku.

Naime, austrijska policija isključila je bilo kakvu povezanost Rumunki sa snimka sa Dankom Ilić.

- Srpski državljanin koji živi u Beču prijavio je srpskim vlastima da je na tramvajskoj stanici Šotenring primetio malo dete u pratnji dve odrasle žene.

Кonstatujući sličnost između devojčice i dvogodišnjeg deteta nestalog u Srbiji, on je napravio video snimak troje ljudi i podelio ga sa srpskim vlastima. Pošto su rođaci nakon pregleda slika izjavili da se najverovatnije radi o nestaloj devojčici, fotografije je objavila Uprava bečke državne policije 3. aprila 2024. godine po nalogu bečkog javnog tužilaštva, navodi se u saopštenju austrijske policije.

- Sada je razjašnjen identitet osoba sa slika i sa njima je uspostavljen kontakt. Na osnovu istrage i pratećih činjenica, veza između osoba prikazanih na objavljenim fotografijama i nestale devojčice iz Bora može se jasno i bez ikakve sumnje isključiti.

Кancelarija bečke državne kriminalističke policije nastavlja istragu o sumnji na otmicu dece, naveli su u svom saopštenju.

Podsetimo, austrijski sajt "Kosmo" juče je objavio da je pronašao dve žene i dete sa snimka koji je snimio Srbin koji živi u Beču, i naveli su da žene na snimku nemaju nikakve veze sa kriminalnim miljeom i otmicom deteta!

Zbog priče iz Fejsbuk grupe, Kosmo je stupio u kontakt sa A.C.S. (36), rumunskom državljankom koja živi i radi u Beču. Očekivano, mlada žena je bila veoma nervozna:

- U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći dobila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da me traže zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražila pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju i tražila sam da mi pomognu i zaštite me, zaštite moje dete i moju majku. Poslali su me kući - rekla je žena i dodala:

- Ono kroz šta prolazim je strašno! Niko na svetu ne može da shvati kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevino stradati. Ja sam majka, saosećam sa detetom iz Srbije i volela bih da ga nađu. Ali ono što prolazim sa svojom majkom je isto tako zastrašujuće! Sada je policija došla u moju kuću, sve sam im ispričala i na kraju su se izvinili za patnju koju sam pretrpela. Zamolili su me da dođem sutra kod njih da potpišem protokol. Samo želim da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim - naglasila je.

