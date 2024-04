ZATVORENICI SU KOPALI STENE, ALI ŽIVI NISU IZAŠLI: Kurir u tajnom gradu iz kog je kralj Petar otišao iz Srbije! Samo 6 ljudi znalo

Kralj Petar Drugi Karađorđević je pre tačno 83 godine odavde, iz podzemnog grada koji se krije u stenama malog mesta na Drini - Malog Zvornika, otišao iz Srbije. Kad je prešao most na Drini, nazvan po ocu mu, kralju Aleksandru, noga poslednjeg kralja u nas više nije mogla da kroči na tlo otadžbine.

Sabijen međ Drinom i stenama, Mali Zvnornik čuva i nekada tajni podzemni Karađorđevića grad. Isti onaj koji 1930. poče graditi kralj Aleksandar da ima kad izbije rat, ali ne i dovrši u potpunosti jer smrt ga stiže u Marseju '34. Ipak, po zvaničnim podacima poslužio je sinu mu, mladom kralju Petru Drugom, da se ovde krije od nacista između 9. i 12. aprila 1941. Iako su u vladarevim memoarima dani i mesta malo drugačije raspoređeni, fakat je da je u Malom Zvorniku poslednji put koračao Srbijom.

"Vrhovna komanda je bila evakuisana u Zvornik na Drini i on (general Simović, prim. nov.) rekao mi je da moram tog popodneva da odem i da im se tamo pridružim... Beograd sam napustio automobilom. Kada smo prolazili Avalu, okrenuo sam se poslednji put i pogledao prema Beogradu: moj voljeni rodni grad je goreo, a stub dima se dizao u nebo tamo gde su talasi nemačkih bombardera sejali smrt i pustoš. Otputovao sam za Zvornik sa svojim najbližim osobljem i radistom, mada radio nije bio od koristi, jer Generalštab, kao i nijedan od štabova, nije imao namensku radio opremu... Tokom celog putovanja sustizali smo grupe izbeglica. Ti ljudi su išli peške, često noseći decu ili vozeći se na volovskim kolima sa svom svojom imovinom. Oko 20 km nadomak Zvornika prošli smo kroz Koviljaču, nekada lepo banjsko mesto. Oko šest sati uveče stigli smo u Zvornik i smešten sam u malu kuću koja je pripadala policiji", opisao je kralj Petar Drugi u memoarima "Moj život" 6. april 1941, pa nastavio:

Mali Ostrog foto: Zorana Jevtić

Dve crkve časnog krsta

Dve je crkve ovde pravio kralj Aleksandar, obe časnog krsta.

- Onu u sklopu kompleksa pravio je za sebe i svoju porodicu. Na visini od 2,5 metara imala je krstiće sa svih strana, ali to je 2014. prekrečeno. Sve do 1943. tu je bio sveštenik iz Belorusije, izbegao tokom Oktobarske revolucije - uvodi nas Marković u praznu prostoriju do koje vodi jedan tunel, a koju planiraju da opet pretvore u crkvu.

Druga je tzv. Mali Ostrog, kako je narod naziva, uz magistralni put, koja bi trebalo da bude spojena s podzemnim gradom.

- Postoji tunel od 40 m i dolazi se do bedema stena od 10 m. Da je prokopano tih 10 m, došlo bi se iz oltara u samu crkvu u obliku krsta, koja ima simbolične dimenzije - 33 m u utrobi zemlje, 33 m širine, a nakon 2018. urađen je zvonik na 33 m, a sve u znak stradanja Gospoda Isusa Hrista - kaže Marković.

Ova neobična crkva, u koju kolač za molitvu donose bolesni i nerotkinje, ali i devojke koje bi se udale, otvara vrata petkom u 18 časova, a za veće grupe i drugim danima, uz najavu.