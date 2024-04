SASTANAK MINISTRA VUČEVIĆA SA PREDSEDAVAJUĆIM OEBS IJANOM BORDŽOM: Evo koje su ključne teme bile na stolu (FOTO)

Ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas sa predsedavajućim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i ministrom za spoljne poslove, trgovinu i evropske poslove Republike Malte Ijanom Bordžom. Ministar Vučević, na početku susreta, poželeo je uspeh tokom predsedavanja Malte Organizacijom za evropsku bezbednost i izrazio uverenje da će se tokom mandata predsedavajućeg Bordža saradnja Srbije sa OEBS odvijati na obostrano zadovoljstvo. Ministar Vučević istakao je da bezbednosni izazovi, rizici i pretnje u vidu terorizma, ekonomske i energetske zavisnosti i migracija, nalažu Republici Srbiji da svaki oblik saradnje bude podignut na najviši mogući nivo, kako sa međunarodnim organizacijama, pre svega sa UN i OEBS, tako i sa državama iz neposrednog okruženja.

foto: Ministarstvo Odbrane

Prema njegovim rečima, saradnja sa međunarodnim organizacijama, kao i punopravno članstvo u Evropskoj uniji prioritet je spoljne politike i strateško opredeljenje Republike Srbije. Osim toga, naglasio je ministar Vučević, jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije je unapređenje saradnje, očuvanje mira i bezbednosti u svetu i regionu. Republika Srbija, naglasio je ministar Vučević, nalazi se u do sada najtežoj situaciji po pitanju Kosova i Metohije, jer Srbi sa Kosova i Metohije trpe nepodnošljiv direktan fizički pritisak i druge oblike represije. On je istakao da se to pitanje rešava i rešavaće se putem dijaloga Beograda i Prištine, uz posredovanje EU, te da apelujemo da Savet bezbednosti UN i drugi akteri međunarodne zajednice, poput OEBS, preduzmu sve neophodne mere za hitnu deeskalaciju situacije na terenu, a u cilju osiguranja bezbednosti srpskog i nealbanskog stanovništva, normalizacije situacije i stvaranja uslova za ponovno uspostavljanje smislenog dijaloga.

foto: Ministarstvo Odbrane

Ministar odbrane, tokom današnjeg sastanka, zahvalio je ambasadoru Janu Bratuu za podršku i pomoć Misije OEBS u Srbiji u okviru sprovođenja projekata u Republici Srbiji. Predsedavajući OEBS Bordž zahvalio je na prilici za današnji susret i iskazao uverenje da će se saradnja odvijati na već zasnovanom parterskom odnosu, kao i na prilici da predstavi procese i ciljeve predsedavanja Malte organizacijom OEBS u 2024. godini.