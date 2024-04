"IH, PA MI SMO TO JOŠ U JUGI IMALI" Devojka pokazala kako se baca smeće u Dubaiju, odavde je odmah zasuli komentarima

Čega je to bilo u Jugi i šta to postoji još odavno u Srbiji, a da na drugom kraju sveta može izgledati kao novotarija?

Kako izgleda život u Dubaiju? A više nego zanimljivo je što nakon snimka iz tog grada ljudi na Tiktoku komentarišu: "Toga je bilo još u staroj Jugoslaviji".

Oglasili su se odmah i Beograđani ali i Kragujevčani, pa čega je to bilo u Jugi i šta to postoji još odavno u Srbiji, a da na drugom delu sveta može izgledati kao novotarija?

Tiktokerka je pokazala praksu iz Dubaija, u zgradi sa 22 sprata gde niko ne izlazi napolje da bi bacio smeće jer za to na svakom spratu postoji tobogan.

Zgrada Geneksa u Bloku 33 foto: Shutterstock

Ideja je praktična i svakako je korisno videti detalj iz svakodnevnice iz drugog dela planete. A komentari glase...

"To ima svaki soliter u bivšoj Jugoslaviji", "To smo imali još u Jugi", "Pa svi soliteri u bloku 45 imaju to", "To ima i soliter iz 1962. na Novom Beogradu", "U Beogradu pre 20 godina", "To se koristi i u Sloveniji",

"Eee, u našem soliteru već 70 godina, pozdrav iz Kragujevca"; "Ja sam to video 1981. u Železniku", "Ja sam to video u Nemačkoj 1993"; "Mi u Ljubljani to imamo od 1977".

Kurir.rs/Žena blic