ŽIVOT ŽENE ARAPSKOG MILIONERA NIJE NI BLIZU ONOG ŠTO MISLITE: Da bi mu rodila dete mora da ispuni ČITAV SPISAK njenih uslova

Influenserka Soudi Al Nadak (27) iz Velike Britanije već sedam godina uživa u ljubavi s arapskim biznimenom i milionerom Džamalom Al Nadakom (33). Upoznali su se na fakultetu i odmah su jedno drugo privlačili. Tokom studiranja je njihova romansa postajala sve ozbiljnija. Venčali su se 2021. i sada žive u Dubaiju. Prema Soudi se svi ponašaju kao da je princeza, a mnogi joj zameraju što se ponaša kao da jedino što treba da uradi tokom dana jeste da smisli na šta da troši suprugov novac.

Skupi pokloni joj uvek poprave raspoloženje, a njen Džamal se trudi da joj ispuni svaku želju. Suprugu je cilj da je potpuno razmazi.

"Ovo je dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Džamal je rekao da će biti zauzet poslom, pa mi je dao nešto novca za trošenje i, naravno, otišla sam u kozmetički salon", govorila je svojevremeno u jednom od svojih videa na TikToku i dodala:

"On voli kada brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam super jednostavan dizajn noktiju i on je zatim došao po mene. Rekao mi je da sredim i frizuru dok on obavlja drugi posao. Posle toga mi je rekao da želi da me iznenadi, pa smo se vratili kući i presvukli". Odveo ju je na večeru i sve platio, a Džamal joj je poklonio i minđuše koje je sam dizajnirao samo za nju.

Svojevremeno je objavila dugačak spisak zahteva koje mora da ispuni njen muž i ako želi s njom da ima decu. Ako želi bebu, mora da joj plati 240.000 funti za svako dete koje rodi i dizajnersku Birkin torbicu - plavu za dečaka, a roze za devojčice. Treba da joj kupi i automobil, da joj omogući više osoblja koje će joj pomoći oko dece i kuhinje.

"Nisam došla u Dubai da patim. To je najmanje što može da učini za mene s obzirom na to da će moje telo patiti zbog trudnoće. Obavestila sam ga o svemu tome i pre braka i on je pristao", rekla je. U prvim danima kada rodi, prema tradiciji porodice njenog supruga, dete će doći da vide njegovi bližnji. Kroz dom će im proći više stotina gostiju pa se na listi našao i lični frizer i šminker.

"Rekla sam mu da želim svoj tim za šminkanje i frizuru, tako da budem osigurana da izgledam najbolje kad budu dolazili gosti. Džamal će, naravno, platiti moju potpunu trandformaciju", zaključila je.

(Kurir.rs/ Stil/ L. S)

Bonus video:

00:08 DARA ZAPALILA U DUBAI, UŽIVA ZA SVE PARE: Pevačica se pohvalila POGLEDOM od kog staje dah, i raskošnom TRPEZOM u hotelu! (VIDEO)