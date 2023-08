ŽENA ARAPSKOG MILIJARDERA OTKRILA KAKO ZAISTA ŽIVI: Ovako bogata domaćica provodi dane, a OVO joj je JEDINA OBAVEZA (VIDEO)

Soudi je supruga milionera koja u životu najviše voli da troši novac svog bogatog supruga na bahanalije. Od kad otvori oči ona smišlja na šta će potrošiti što više para, a nedavno je rešila da detalje o tome otkrije na društvenim mrežama.

Otkrila je da dane provodi uređujući kosu, nokte i da kad se dotera, onda voli bogat obrok. Suprug Džamal redovno joj daje novac za trošenje kako bi finansirala luksuzni stil života, piše "The Sun".

Na jednom od poslednjih snimaka na TikTokuu Soudi je opisala jedno svoje veče. Provela ga je ispijajući koktele s 24-karatnim zlatom uz vrhunski obrok, a sve je platio njen suprug. Objavila je snimak s naslovom:

"Tretman princeze je ono što mi treba"

- Ovo je dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Džamal je rekao će biti zauzet poslom, pa mi je dao nešto novca za trošenje i, naravno, otišla sam u kozmetički salon. On voli kada brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam super jednostavan dizajn noktiju i on je zatim došao po mene. Rekao mi je da sredim i frizuru dok on obavlja drugi posao. Posle toga mi je rekao da želi da me iznenaditi pa smo se vratili kući i presvukli se - rekla je u videu.

U videu je kasnije pokazala minđuše koje je, kako kaže, Džamal dizajnirao posebno za nju jer, kako ona kaže, on jednostavno želi da je razmazi. Nakon toga, Džamal ju je odvezao u skupi restoran, gde su naručili koktele s 24-karatnim zlatom. Džamal je čak i unajmio pevača koji je otpevao njenu omiljenu pesmu.

- Na večeri smo jeli salate, škampe, file mignon i tiramisu. Naravno, Džamal je sve to platio - dodala je Soudi.

- Ovo sve izgleda tako sumnjivo - napisao je jedan korisnik.

- Ostavićeš ga čim ostane bez novca - glasio je komentar drugog korisnika.

(Kurir.rs/ Blic žena)

