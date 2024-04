NASTAVLJA SE LETO U APRILU! Ovaj grad će danas biti najtopliji u Srbiji, a za vikend temperature idu iznad 30 stepeni!

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, nakon što je toplotna vazdušna masa stigla u našu zemlju sa severa Afrike.

Ujutro na jugozapadu i zapadu zemlje će biti niske oblačnosti, ponegde po kotlinama i kratkotrajne magla, a u brdsko-planinskim predelima će se tokom dana nebo naoblačiti.

Severozapadni vetar biće slab do umeren, a na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od 3 do 13 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 25 do 29.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe i umora. Preporučuje se boravak na otvorenom, uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Subota

Pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepeni.

Stiže pad temperature Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), do utorka pretežno sunčano i toplo, a u nedelјu i ponedelјak, 14. i 15. aprila, i veoma toplo vreme za ovaj period godine. U utorak, 16. aprila, postepena promena vremena: naoblačenje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U drugoj polovini sledeće sedmice osetno hladnije sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom.

Bonus video:

01:45 OVAKVE VRUĆINE NISMO IMALI U POSLEDNJIH 120.000 GODINA Američki klimatolozi: Čak 98 odsto šansi da uskoro bude JOŠ TOPLIJE