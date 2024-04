KO ZAISTA MOŽE BESPLATNO KOD ZUBARA U DOM ZDRAVLJA: Overena zdravstvena knjižica ne znači da nećete platiti, evo od čega zavisi!

Iako još nije zaživela ideja da svi građani Srbije mogu besplatno kod zubara u državnim domovima zdravlja, određene kategorije već mogu ovu uslugu da dobiju bez ikakve nadoknade. Osim toga, cene su ovde dosta povoljnije nego kod privatnih stomatologa, jer nisu menjane skoro dve decenije.

Jelena Mutavdžić iz Doma zdravlja Vračar navodi za "Blic" da su sve stomatološke usluge za decu do 18 godina, trudnice i osobe starije od 65 godina besplatne u svim domovima zdravlja u Srbiji.

foto: Shutterstock

- U Domu zdravlja Vračar imaju prava da se leče svi sugrađani koji žive na teritoriji ove opštine. S tim što deca do 18 godina, trudnice i nezaposlena lica imaju pravo na besplatnu kompletnu stomatološku uslugu, i dečje ortodontske mobilne aparate. Penzioneri koji imaju više od 65 godina kod nas imaju pravo na beneficirane cene protetskih usluga što podrazumeva parcijalne i totalne proteze, a cene tih usluga zavise od visine njihove penzije, dok svi ostali pacijenti usluge plaćaju.

Cenovnik stomatoloških usluga se u toj zdravstvenoj ustanovi nije menjao dve decenije, pa se tako cena plombe kreće od 720 dinara do 1.350 dinara, komplikovano vađenje zuba od 800 dinara do 1.000 dinara, dok je hirurško 2.000.

foto: Shutterstock

- Kod nas izbeljivanje zuba poput onog koje se radi u privatnoj praksi ne postoji. Moguće je uklanjanje mekih i tvrdih naslaga, u narodu poznato kao kamenac, što uz poliranje košta 2.700 dinara - navodi za Mutavdžić.

Cene nisu iste u svim domovima zdravlja, ali su svakako mnogo povoljnije od onih u privatnim ordinacijama. Recimo, cena pregleda kreće se od 300 do 400 dinara nadogradnje zuba od 1.300 do 2.000 dinara, krunica od 6.500 do 7.000 dinara.

Dr Mutavdžić napominje da je za nezaposlena lica koja se leče u Domu zdravlja Vračar potrebno da donesu potvrdu da su nezaposleni iz Biroa za zapošljavanje, i dodaje da građani iz te grupe nemaju pravo na protetiku, već samo na vađenje i lečenje.

Zabuna nastala 2006. godine Mnogi misle da u Domu zdravlja mogu da se leče isključivo socijalni ugroženi ljudi. Zabuna je nastala 2006. godine kada je stomatologija skinuta sa fonda i tada je postojao određeni broj stomatologa koji je bio zadužen samo za nezaposlena lica, trudnice i decu, i niko drugi nije mogao da se leči kod njih. Već od 2015. situacija se promenila i svi stomatolozi su postali ugovoreni".

- Najčešće nam se javljaju penzioneri koji imaju pravo na beneficirane proteze, potom pacijenti za vađenje zuba, a podjednako su tražene sve usluge, a posebno protetika. Komercijala cena za totalnu protezu je kod nas 12.990 dinara, a za parcijalnu akrilatnu protezu 11.990 po vilici.

Dodaje da uprkos tome što rade sa odličnim materijalom, ljudi obično dođu i kažu da sumnjaju da će usluga lečenja biti adekvatna jer je u pitanju državna služba, što navodi, nije osnovano i odražava neki vid nepoverenja javnosti.

Kurir/Blic