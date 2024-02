STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA I INVALIDITETOM! Memić: Novi Pazar će biti prvi grad sa dva stručna tima

Ministar turizma i omladine i odbornik SDP Evropski Novi Pazar Husein Memić kazao je tokom obraćanja na Skupštini grada Novog Pazara da problem nepostojanja stomatološke ambulante postoji godinama unazad ali da je ova vlast počela sa rešavanjem tog problema.

Kazao je da su napravljeni konkretni koraci u tom pravcu i da će Novi Pazar uskoro dobiti takvu ambulantu.

- Slažem se da ste vi evidentirali taj problem i mi smo počeli da ga rešavamo. Taj problem ne postoji četiri poslednje godine, već godinama unazad. Predsednik vaše stranke, Ugljanin je stomatolog, pa to nije rešeno tada ali ja sam kao ministar pokrenuo to pitanje. Novi Pazar će biti jedan od centara koji će imati stomatološku ambulantu za decu sa invaliditetom - rekao je Memić i dodao da takvu ambulantu do sada imaju Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš.

On je, tokom svog prvog odborničkog obraćanja, rekao da će Novi Pazar biti prvi grad koji će imati dva stručna tima koji će raditi u korist zdravlja dece sa invaliditetom.

foto: Shutterstock

- Bili smo kod prof. dr Zorana Vulićevića i odmakli smo u rešavanju tog problema. Odmah nakon bolnice, koja će biti ponos Srbije, imaćemo operativni blok i adekvatan prostor i stručne kadrove - kazao je Memic i dodao da Skupština grada Novog Pazara nije nadležna za ovo pitanje.

Nadležnost je na Ministarstvu zdravlja pa je ovu inicijativu prihvatila ministarka prof. dr Danica Grujičić.

Kurir/Presserbia