PORAST KINESKIH TURISTA U SRBIJU SJAJNA STVAR: Ministar Memić u Šangaju postigao niz dogovora, podrška svih koji posluju u turizmu

Ministar Husein Memić kao član zvanične delegacije Srbije koju je predvodila predsednica Vlade Ana Brnabić u Šangaju je razgovaro sa četiri turoperatera kako bi se proširila saradnja između srpskih i kineskih turističkih organizacija i agencija.

To njegovo zalaganje da kao ministar turizma i omladine doprinese razvoju turističkih potencijala Srbije, kao i da učini sve da što više stranaca poseti našu zemlju, nailazi na veliku podršku svih koji u toj sferi posluju.

On je poručio da se očekuje da će do kraja ove godine broj kineskih državljana koji su posetili Srbiju premašiti rekord postignut u godini pre pandemije korone, odnosno 2019. i da je do sredine 2023, tačnije s presekom u avgustu mesecu broj noćenja gostiju iz Kine 10 posto veći nego u istom preriodu na pomenutu rekordnu godinu.

Istakao je da se za avione na relaciji Beograd - Peking - Beograd jedva može pronaći karta zbog ogromnog interesovanja, i da smo na korak od uspostvaljanja novih letova kao i uspostavljanja vazdušne linije između Beograda i Šangaja.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agenicija (JUTA), kazao je da je sve to od velikog značaja za Srbiju.

- Dolazak Kineza je sjajna stvar za celu industriju, agencije, hotele. Naravno, više će da troše što utiče na zaradu mnogih. Naši u Kinu još ne idu u velikom broju zbog relativno skupih aranžmana, ali će se svakako povećati interesovanje.

Kurir.rs