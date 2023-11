OGROMAN USPEH: Za nepunih godinu imamo gomilu pravilnika, više pumpi, više senzora za decu s dijabetesom! ZAHVALJUJUĆI I KURIRU!

Deca obolela od dijabetesa pre godinu dana nisu imala mnogo izbora u pomagalima o trošku države, a sada imaju čak četiri insulinske pumpe i četiri senzora za kontinuirano praćenje nivoa šećera u krvi. Stvari je s mrtve tačke pokrenuo Husein Memić, ministar turizma i omladine, čiji sin boluje od dijabetesa, a koji je upravo u januaru za Kurir progovorio o mukama roditelja dece sa šećernom bolešću i tome kako i jedan član Vlade kupuje na crno senzore da bi olakšao svom detetu. Lavina je krenula, a zahvaljući i pisanju Kurira nakon nepunih godinu dana stvari su mnogo bolje, pa čak imamo i Protokol o postupanju u školi sa učenicima obolelim od dijabetesa.

- U celoj toj borbi bili smo gori i od Hrvatske i od Crna Gore. Imali smo pumpu iz 2016, a danas je ta tehnologija prevaziđena, dok su komšije imale bukvalno svemirske brodove. Istraživanjem sam uvideo da je postojao monopol. Ogroman je uspeh da za nepunih godinu dana imamo gomilu pravilnika, više pumpi, više senzora, pravilnik u školama, koji je, nažalost, trenutno mrtvo slovo na papiru. Naš osnovni cilj je pravo na izbor i zamolio sam ljude koji vode udruženje Alarm samo jedno: Nikad nemojte da dozvolite da vas finansira farmaceutska kuća koja ima senzor ili pumpu - kazao je emotivni Memić na tribini "Dijabetes u Srbiji danas" udruženja roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa Srbije Alarm, koji je zahvalio i ministarki zdravlja prof. dr Danici Grujičić na velikom angažovanju, kao i direktorki RFZO prof. dr Sanji Radojević Škodrić, s kojom je imao početne nesporazume, ali koja je, takođe, mnogo dobrog učinila.

Moderni merači

Neposredno pred početak tribine Radojević Škodrić je saopštila javnosti da će "libra" senzori, koje inače na crno kupuje i Memić, o čemu je pričao upravo za Kurir, uskoro biti dostupni o trošku RFZO za svu decu do osam godina obolelu od dijabetesa tipa 1 koja su na terapiji insulinskom pumpom, kao i za svu decu s nestabilnim dijabetesom o trošku RFZO. Navela je i Škodrićeva da sada pacijenti na raspolaganju imaju četiri vrste senzora od tri proizvođača, dok su iz RFZO za Kurir kazali da su na raspolaganju i četri pumpe od isto toliko proizvođača.

- I sada dolazi vest za "libru". Kad mi neko kaže koliki vam je devizni priliv, koliko ima domaćih, a koliko stranih turista, verujte mi da je za mene vest da "libra" dolazi u Srbiju važnija od celog posla za koji sam plaćen. Jer ovo je nešto gde ne možete biti čovek ako ostanete nemi - kazao je ministar na ivici suza u punoj sali opštine Zvezdara, gde je bilo i malih heroja koji se bore sa šećerom, ali i jecaja, zagrljala i aplauza. Naveo je Memić i da ima "još mnogo stvari koje treba rešiti, ali treba da budu zadovoljni što je za godinu dana urađeno mnogo".

Ministarka Grujičić istakla je da od roditelja uvek očekuje konstruktivnu kritiku.

- Preko Huseina sam i saznala da postoje dve-tri vrste pumpi, pa je bilo zašto imamo samo jednu, pa sam zvala komisije u Fondu, Sanju, malo dramila kako ja to umem, ali hvala bogu, imali su sluha. Što ne znači da tu treba da stanemo, možda postoji još nešto u svetu što mogu da dobiju naša deca - rekla je Grujičićeva i dodala da joj je žao što još nije prošla ratifikacija zakona o kreditu Svetske banke od sedam miliona evra za izgradnju novog objekta u Bukovičkoj banji, gde će oba roditelja moći da se obučavaju za pomoć detetu s dijebetesom, te da očekuje da to bude u martu.

Velika pomoć Memiću i udruženju u savetima od starta je Davor Skeledžija iz Hrvatske, urednik portala Nainzulinu.com.

- Fantastično je što u Srbiji i deca i odrasli o trošku fonda imaju pravo na različite pumpe, i bez doplate. Jedna od njih je bez katetera, za koju mi u Hrvatskoj svaki mesec doplaćujemo 76 evra. Druga dobra stvar je što deca imaju pravo na samostalne senzore, nema više bodenja u prst, dok je sledeća velika stvar protokol u školama. Jako pozitivno je i što su sve insulinske pumpe od sada pod istom šifrom, jednako dostupne za osobe s dijabetesom i do 18 i iznad 18 godina. Donedavno je bila samo jedna pumpa u Srbiji, sada ih je nekoliko, sve je transparentno, a bira ih pacijent po preporuci doktora. Dakle, ima više pumpi i senzora. Ne može biti bolje. I na to Srbija i njeni građani mogu biti ponosni - kazao je Skeledžija.

Davor Skeledžija

Senzore i za punoletne

Davor Skeledžija je naveo i šta ga "bode" u Srbiji, a što je otvoreno već rekao i ministarki Grujičić.

- Dati detetu život s manje bola, dati mu pravo na modernu tehnologiju i onda mu reći kad navrši 18 godina: "Nema toga više za tebe", nije neka sreća. Mi u Hrvatskoj nemamo tu granicu do 18 godina. Deca u Srbiji imaju pravo na samostalne senzore koji nisu povezani s pumpom do punih 18 godina, nakon toga moraju da ih plate ako žele da ih koriste, što je jako skupo. Ministarka se saglasila da to treba rešiti - kazao je Skeledžija i dodao:

- Senzore smatramo prevencijom. Najčešća i najskuplja komplikacija dijabetesa je slepilo, a trošak slepe osobe za državu je ogroman. Druga najčešća komplikacija je amputacija noge i osoba koja ne može da hoda veoma je skupa. Enormo je skupa za državu osoba koja zbog loše regulisanog dijabetesa ide na dijalizu. Vidite kolike uštede donose senzori.