"SA DRUGE STRANE SE ČUJE CIKA I LAVEŽ, KAO LAVINA DA KREĆE KA VRATIMA!" Dostavljač detaljno opisao nesvakidašnje iskustvo

Jednom dostavljaču hrane troje mališana ulepšalo je dan!

On je rešio da na nalogu na mreži X podeli šta mu je to tačno ulepšalo dan, koji će zasigurno pamtiti.

- Jutros dostava, zvonim na vrata sa dve pune kese. Sa druge strane se čuje cika i lavež, kao lavina da kreće ka vratima. Ne znam da li da bacim one kese i klisnem niz stepenice, ili da stoički sačekam piroklastični oblak u najavi. Porudžbina je i tako već plaćena pa me vuče prva opcija, ali je radoznalost ta koja me drži na mestu. Da li će radoznalost da utepa mačku - će vidimo. Lomnjava oko brave, tuče po vratima ko da će da se sruše, ja se mislim: "bem te radoznalog...", najzad se otvaraju vrata i pred mene istrčavaju tri mala đavola od kojih je onaj najmanji samo u peleni, a za njima dva Džek Rasel terijera, još štenci... Kuva oko nogu ko u grotlu, srednji na dve noge viče "Klopaaa, daaaj!", najveći "dobar daaan", najmanji "kmeeee!" (i ja "kmeee!", al u sebi) - napisao je ovaj dostavljač.

Dodao je da su mu terijeri već olizali ruke do lakata dok je spuštao kese ka deci.

- U tom se pojavljuje majka, tri mala đavola su već unutra, čujem kako cepaju papirne kese, pruža nešto sitnine, izvinjava se, a ona dva terijera mi već ulipali ruke, jedan prešao na prtle, smirujem situaciju češkanjem koliko je to moguće sa dva trofazna vrtirepa. Uto se oglasi gospođa umornih očiju, ali širokog, iskrenog osmeha: "Šiljo! Đuro! U kuću! Odmah!" Čuvši glas Boga Savaota, kerići utrčaše u stan brzinom munje, ja se saginjem da vežem onu oglodanu pertlu, gospođa nastavlja da se izvinjava, ja je prekidam: "Nema potrebe da se izvinjavate, ulepšali su mi dan. Svo petoro." Ona se smeje: "Vi se šalite, umalo da Vas prevrnu..." "Ne šalim se. Ni najmanje. Hvala Vam. Doviđenja." "Hvala i Vama. Prijatan dan." ...i zatvori se pregrada između dva mikrokosmosa. Ne, nisam se šalio. Ni najmanje... a dan jeste postao prijatniji. A kako i ne bi kad se na mene sručilo toliko pozitivne energije u tako kratkom vremenu. Nije me začudio ni umor, ni osmeh na licu majke trojice dečaka. Sa razlogom su tu - napisao je on.

Mnogi korisnici naveli su da je njegova objava i njima ulepšala dan.

