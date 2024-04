VUČIĆ O POSETI SINIŠE MALOG VAŠINGTONU: Taj investicioni rejting za nas znači da smo na "zelenoj grani"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV Pink govorio i o poseti potpredsednika Vlade Srbije i ministra finansija Siniše Malog Vašingtonu.

Povodom posete ministra Siniše Malog Vašingtonu i najave da ćemo dobiti investicioni rejting, Vučić kaže da će nivo privlačenja investicija biti mnogo viši nego danas.

- Vidite, taj lažni snajperista, "ubica" i "psihopata", to sam ja, uspeo je da obezbedi da strane direktne investicije u našu zemlju budu 4 miliona. A oni su obezbedili 800.000. Pet puta manje. Samo da vidite kako to stvarno izgleda. Siniša Mali danas popodne priča sa Kristalinom Georgijevom. Taj investicioni rejting za nas znači da smo na zelenoj grani. Nismo članica NATO ili EU, pa kada god izmisle neki problem, ili Kurti da neku glupu izjavu, onda se to odrazi na naše javne finansije - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je dodao da "ćemo mi sa svim tim preprekama dobiti investicioni rejting, i da nećemo imati problema, već će sve zavisiti od našeg rada".

