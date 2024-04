PUKLA BRUKA KOD MLADOŽENJINE FAMILIJE POSLE SVADBE! Zaratile svekrva i snaja Mlada čekala da prođe svadba pa oplela, pomenula KUMA

Sezona svadbi je počela već krajem maja sa lepim vremenom i mnogi mladi bračni parovi su već napravili svoje venčanje i veselje iz bajke. Iako se mladenci i porodice trude da tog dana bude sve idealno neretko se desi i da dođe do svađa i prepirki o kojima se kasnije danima priča i koje nerado ostanu u sećanju.

Do pravog haosa došlo je nakon jedne svadbe na jugu Srbije koja je bila početkom aprila kada su se nakon veselja posvađale svekrva i snaja.

- Kod nas postoji stari običaj u vezi kumstva, a to je da se mora poštovati staro kumstvo. Mladoženja je taj koji ima kumove odnosno kuma i starog svata iliti pobratima, kako se zove kod nas. Mlada nema kumu kako je to danas popularno. Naša snajka je to znala i rekli smo joj unapred i činilo se da se sa tim složila. Nije zahtevala da ima kumu. Na venčanju sa mojim sinom je bio naš stari kum i pobratim. Sve je proteklo u najboljem redu, međutim, ta sreća nije dugo trajala jer je bruka pukla odmah nakon svadbe. Izgleda da je čekala samo da prođe sve to pa da kaže šta joj je na duši - priča svekrva i dodaje:

foto: Profimedia

- Jutro nakon svadbe nas je okupila i rekla da ona nije zadovoljna kumstvom jer ona na venčanju nije imala nekog svog bliskog već je njen svedok bio neki čovek koga ona i ne poznaje. Oči mu je videla prvi put tog dana, što ruku na srce i jeste tako. Iza nje je stajao pobratim naš kojeg nije upoznala. Drugu najbitniju stvar nam je rekla da ona ne planira sa kumom i pobratimom ikada da se zbližava i da će ih samo poštovati koliko treba. Nikakve dalje običaje ne želi da prihvati jer je ovo što je prihvatila bilo previše.

Imala je želju da njena najbolja drugarica bude kuma, i ona se nadala tome, ali zbog naših običaja se to nije desilo. Meni nije bilo svejedno kada nam je to saopštila te sam uzvratila da nije lepo što je tako reagovala i da kuma treba poštovati jer se kod nas kaže: "Prvo Bog pa kum". Kako će sutradan reagovati kad kum treba da da ime detetu, ne znam, ali ovo s njene strane nije bilo u redu. Komšije su čule i naravno ogovaranja su krenula kako to zna da bude u našim krajevima - žalila se svekrva.

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA