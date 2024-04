EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA PREDSTOJEĆE PRAZNIKE - VASKRS I PRVI MAJ: Detaljna prognoza za prvu polovinu maja

U Srbiji će i narednih dana biti promenjivo vreme sa kišom, i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i povremenim sunčanim intervalima. Sa sadašnjih maksimalnih dnevnih od 10 do 16 stepeni, posle 24. aprila temperatura će početi da raste na 20 do 25 stepeni, a povratak na letnje i tropske temperature koje su obeležile prvu polovinu ovog meseca očekuju se u tek krajem maja.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u subotu ujutru se očekuje slab prizemni mraz.

- Tokom dana biće malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, kasnije posle podne sa kišom u južnim, uveče i u centralnim, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni – objavio je RHMZ.

RHMZ je za sutra izdao i upozorenje: "Najavljeni prizemni mraz u jutarnjim časovima može nepovoljno uticati na ponike prolećnih ratarskih useva i povrtarske kulture".

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Drugog dana vikenda biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju.

Najniža temperature će biti od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U ponedeljak se očekuje umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama i sa snegom, posle podne prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za kraj aprila i početak maja

Od 23. do 27. aprila biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

RHMZ je objavio da će u tom period na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije povremeno padati sneg.

Minimalne temperature će biti od 3 do 6 stepeni, a krajem tog perioda, od 7 do 10 stepeni. Na nadmorskim visinama između 1.000 i 1.600 metara najniže temperature će se kretati u interval od -3 do 1, krajem perioda od 2 do 4 stepena.

Maksimalne temperature vazduha će biti od 13 do 15 stepeni, krajem perioda od 20 do 23 stepeni, a na višim planinama od 2 do 7 stepeni, odnosno, 8 do 16 stepeni Celzijusa.

Do 5. maja minimalne temperature u Srbiji će biti od 7 do 14 stepeni, na višim nadmorskim visinama od 0 do 7. Očekuje se da maksimalne dnevne temperature u tom period budu od 19 do 25 stepeni, na planinama između 1.000 i 1.600 metara od 8 do 17 stepeni.

Kako se može videti u dugoročnoj prognozi RHMZ, iako temperature postepeno rastu iz dana u dan, sve do 15. maja one neće prelazi 25. podeok.

