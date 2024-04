RODITELJI, ZNATE LI GDE SU VAM DECA U 2 UJUTRU?! Srpske bolnice opet pune pijanih tinejdžera:Ovo su opasnosti alkohola po zdravlje

Više maloletnih osoba starijih od 14 godina zbrinuto je zbog teške alkoholisanosti u noći između subote na nedelju, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći!

Dr Milena Popović iz Hitne pomoći apelovala je na roditelje da obrate više pažnje na decu tog uzrasta i da vode računa gde su im deca u dva noću, prenosi RTS.

- Beležimo iz vikenda u vikend pozive zbog alkoholisanosti maloletnika. To je postala gotovo praksa. Reč je o deci uzrasta 14 godina i naviše. U pitanju su teška alkoholisanost i situacije gde su deca u komi - rekla je dr Popović za RTS i istakla da su intervenisali uglavnom ispred noćnih klubova i na proslavama rođendana.

foto: Shutterstock

- To se sve dešava oko dva sata noću. U to doba roditelj treba da zna gde mu se nalazi njegovo maloletno dete. Nije isto kada alkohol pije odrasla osoba i dete, pogotovo devojčice. U njihovom organizmu se alkohol brže apsorbuje, metabolizam je drugačiji, ulaze brže u akutno pijanstvo i dolazi do kome, pa i borbe za život - upozorila je.

foto: RTS Printscreen

Pedijatar dr Saša Milićević takođe objašnjava da konzumacija alkohola u tim godinama deluje na centralni nervni sistem.

- Alkohol je naročito opasan kada se kombinuje s psihoaktivnim supstancama, energetskim pićima ili lekovima, kada dolazi do mentalne konfuzije. Oni kažu da jedno koriste da ih "digne", a drugo da ih "spusti", te, ako se desi da unesu veću količinu, mogu da upadnu u teško stanje alkoholisanosti ili komu. Tada potpuno poremete svest, dešava se da povraćaju i da čak taj sadržaj iz želuca udahnu, pa on ode u pluća i nastane upala ili gušenje jer se sadržaj zaglavi u disajnim putevima. Alkohol je opasan za sve organe, naročito za jetru koju optereti jer je ona ta koja treba da ga apsorbuje - za Kurir ističe dr Milićević.

Podseća i da se granica konzumiranja alkohola kod dece spušta, te da se opijaju čak i osnovci, i to više devojčice.

foto: Kurir televizija

- Nakon pijanstva opasno je što ta deca sednu na motor, u automobil i tako odlaze kući, gde u najgorim slučajevima zbog alkohola dolazi i do tragedije. Zato se postavlja pitanje da li roditelji znaju gde su im deca noću. Ako ih već puste da izađu, moraju i da sačekaju da se vrate i da vide u kakvom su stanju. Moraju ih kontrolisati što više, razgovarati s njima i vaspitavati ih, jer deca nisu svesna opasnosti i problema koje donosi alkohol - kazao je.

Advokat Slavka Babić kaže za Kurir da je turistička inspekcija nadležna za kontrolu ugostiteljskih objekata.

Strašno šta se dešava Pijani tinejdžeri na trotinetu na auto-putu, drugi divljali u zgradi Kako Kurir saznaje, dva tinejdžera u alkoholisanom stanju su se nedavno vozila trotinetom po auto-putu! Jedna čitateljka Kurira nam se požalila i da je u noći između subote i nedelje u zgradi na Voždovcu na rođendanskoj proslavi bila veća grupa tinejdžera koja se opijala do jutra. - Žurka je počela oko deset sati, a trajala je do pet ujutru. Pitam se samo gde su bili roditelji slavljenika. U zgradi je bilo buke, galame, urlanja, udaranja. Nismo prijavili nadležnima jer nam je najavljena proslava, ali nismo verovali da će biti tako. Sledeći put prijavljujemo - kazala je čitateljka.

foto: Privatna Arhiva

- Samim tim ima ovlašćenja da kazni lice koje prodaje, uslužuje ili poklanja alkoholna pića licima mlađim od 18 godina, ali nema ovlašćenje da kazni maloletna lica koja konzumiraju alkohol. Prijavu turističkoj inspekciji mogu podneti roditelji i svi ostali građani koji primete da se u kafićima ili drugim ugostiteljskim objektima maloletnim licima služi alkohol - objašnjava Babićeva.

Zakon je jasan Kazne za točenje alkohola maloletnim licima Prema Zakonu o javnom redu i miru (član 21), kazna za prodaju alkohola maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina je novčana, i to za odgovorno lice od 20.000 do 100.000 dinara, za pravno lice od 200.000 do 500.000 dinara, a preduzetnika od 50.000 do 200.000 dinara. Međutim, po Zakonu o zaštiti potrošača (član 23), prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića zabranjeni su licima mlađim od 18 godina i kazna za pravno lice je 50.000 dinara. U slučaju sumnje da potrošač ima manje od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkohol dok potrošač ne da na uvid lični dokument.

Podsetimo i na ne tako davni slučaj kada je sa žurke na Dan zaljubljenih u klubu "Siner" 33 tinejdžera hospitalizovano na VMA zbog trovanja alkoholom. Taj slučaj još nije dobio epilog.

