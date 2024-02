SVEDOK MASOVNOG TROVANJA OTKRIO: Devojka ispričala šta je te noći videla u klubu, ali ovo je bilo najgore

Na žurci u beogradskom noćnom klubu "Siner" za Dan zaljubljenih se uz ulaznicu od 3.000 dinara pilo do mile volje, maloletnici su mešali žestoka pića, povraćali na sve strane i padali u nesvest. Scene su bile jezive, neke su iznosili na nosilima i završili su na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), potvrdila je za Kurir svedokinja koja je te noći prisustvovala zastrašujućim prizorima.

Zbog ovog događaj je srpska javnost danima uznemirena budući da je zbog trovanja alkoholom na toj žurci hospitalizovano čak 33 dece na VMA, među kojima je bilo i mlađih od 15 godina.

Prema navodima naše sagovornice (identitet poznat redakciji), zainteresovani su karte za žurku mogli da kupe preko društvenih mreža, a cena je bila do 3.000 dinara.

- U cenu je bilo uključeno piće tako da šta god da smo pili nismo plaćali. Na stotine ljudi je bilo ispred kluba, očigledno je prodato mnogo više karata nego što realno unutra može da bude ljudi. Toliko je bila gužva da je u jednom momentu izašao neki čovek i rekao da nema više mesta. Mi koji smo ušli smo se gurali unutra, bilo je užasno zagušljivo. Na ulazu su nas u početku pretresali, ali kasnije kad su videli koliko ima ljudi nisu ni radili pretres. Ulazili smo unutra i lične karte nam niko nije tražio iako su uglavnom bili maloletnici - tvrdi svedokinja.

Povodom spekulacija da je gostima navodno podvaljen špiritus u otvorene flašima koje su ih čekale na stolovima seperae, naša sagovornica kaže da špiritus nije videla.

- Oni koji su bili u separeima imali su flaše raznog alkohola i mogli su sami da sipaju. Onaj ko je bio u drugom delu mogao je da dolazi do šanka po piće gde su konobari točili i služili. U jednom trenutku scene u klubu su bile jezive. Svi su počeli da povraćaju, neki su počeli da se onesvešćuju. Oko jedan sat posle ponoći je muzika stala i svi su nagrnuli da izlaze. Tu su neke devojčice padale u nesvest, a drugi su ih podizali. I ja sam povraćala tada i nakon toga, a i pala sam u nesvest, ali ne znam da li je to bilo od trovanja alkoholom ili zbog zagušljivosti. Sve u svemu tamo više ne idem - ističe ona.

Trovanje čak 33 dece alkoholom, među kojima i mlađih od 15 godina i to sa 2,8 primila alkohola u krv, otvorilo je mnoga pitanja na koja još uvek nema odgovora, a naši sagovornici naglašavaju da za ovaj incident odgovornost treba da snose i roditelji alkoholisanih maloletnika.

- U konkretnom slučaju trovanja starijih maloletnih lica od 14 i 15 godina, smatram da je Centar za socijalni rad (CSR) u obavezi da reaguje, da pozove sve roditelje maloletnih lica na razgovor, da obave opservaciju porodice, da detaljno ispitaju roditelje da li im je poznato da im maloletna deca konzumiraju alkohol, da li je to i ranije bio slučaj, da li su znali gde će deca biti kritične večeri, da li su mogli očekivati da će njihovoj deci biti služen alkohol i da će deca konzumirati alkohol itd. Nakon prikupljanja svih podataka i utvrđenja činjenica, CSR bi trebao preduzeti dalje mere iz svoje nadležnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom. U praksi, u takvim slučajevima, CSR se ponašaju inertno i pasivno - ističe za Kurir stručnjak za porodično pravo advokat Vladan Gotovac.

On navodi i da se na odnose između roditelja i dece primenjuje Porodični zakon prema kome preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obavlja organ starateljstva odnosno nadležni CSR koji kroz sudske postupke može da inicira i da nesavesni roditelji budu lišeni delimično ili potpuno roditeljskog prava.

Podsetimo, Više javno tužilastvo i dalje ispituje okolnosti ovog slučaja, policija će podneti prekršajnu prijavu protiv organizatora žurke zbog služenja alkohola maloletnim licima, a Gotovac dodaje da su i državne inspekcije u obavezi da proveravaju da li se u ugostiteljskim objektima služi alkohol maloletnim licima.

Šokantno

Točenje alkohola starijima od 16 godina nije kažnjivo u Srbiji

Prema Zakonu o javnom redu i miru član 21, na osnovu koga će policija podneti prekršajnu prijavu protiv organizatora žurke u "Sineru" Nikole B. (23), kazna za prodaju alkohola maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života je novčana i to za odgovorno lice od 20.000 do 100.000 dinara, za pravno lice od 200.000 do 500.000 dinara, a preduzetnika od 50.000 do 200.000 dinara.

Začuđujuće je što, prema ovom zakonu, točenje alkohola maloletnicima koji su napunili 16 godina nije kažnjivo. Međutim, po Zakonu o zaštiti potrošača (član 23) prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića zabranjena je licima mlađim od 18 godina života. Kada je reč o praksi u inostranstvu, zabranjeno je točenje alkohola mlađima od 16 godina u Austriji, mlađima od 18 godina u većini zemanja u EU, odnosno mlađima od 21 godine stariste u SAD.