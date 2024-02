ŠTA JE ŠPIRITUS I ŠTA ĆE BITI S DECOM KOJA SU SE OTROVALA U BEOGRADSKOM KLUBU? Može da izazove slepilo, oštećenje jetre i SMRT

Javnost u Srbiji ostala je zatečena kada se pojavila vest da je u noći za Dan zaljubljenih u beogradskom klubu "Sinner" 33 dece otrovano špiritusom.

Zbog teškog stanja veliki broj njih završio je na toksikološkom odeljenju VMA, a neki su imali i 2,8 promila alkohola u krvi.

Šta je špiritus i koliko je opasan

Etil etanol je bezbojna, prozirna, isparljiva i zapaljiva tečnost karakterističnog mirisa. U pitanju je alkohol čistoće do 96-98 procenata apsolutnog alkohola. Često se ovo jedinjenje narodnim govorom naziva samo alkohol ili špiritus, iako je to samo jedan predstavnik čitave klase alkoholnih jedinjenja.

Procenat čistoće ide do 96 odsto apsolutnog alkohola

Koristi se kao rastvarač za prirodne smole u proizvodnji boja , lakova i aditiva

Specifičnog je mirisa

Čuva se van domašaja dece u dobro zatvorenoj boci

Ne sme se izlagati otvorenom plamenu

Pošto se lako može rastvoriti u vodi i drugim organskim jedinjenjima, i koristi se kao rastvarač za prirodne smole u proizvodnji boja , lakova i aditiva, kao i proizvoda za ličnu higijenu i proizvode za čišćenje kuće.

Izuzetno visoka koncentracija alkohola čini špiritus opasnim po organizam, a trovanje špiritusom može imati ozbiljne posledice, uključujući i smrt. Stoga je neophodno preduzeti sve mere opreza kako bi se smanjio rizik od trovanja i promovisala bezbedna upotreba ove supstance.

Kako dolazi do trovanja, i koji su simptomi

Trovanje špiritusom je ozbiljna zdravstvena komplikacija koja može nastati usled nesavesne upotrebe ove supstance. Do trovanja kada se špiritus unese u organizam u prekomernim količinama, bilo putem oralnog unosa, udisanja pare ili kontakta sa kožom.

Simptomi trovanja špiritusom mogu varirati u zavisnosti od količine unete supstance i individualnih faktora, ali uključuju mučninu, povraćanje, dezorijentaciju, gubitak svesti pa čak i smrt u najtežim slučajevima.

Kada uđe u krvotok, etanol iz špiritusa može izazvati brze promene u mentalnom stanju, što može dovesti do:

gubitka koordinacije

popuštanje inhibicija

crvenih osipa na koži

smanjene reakcije na spoljne stimulanse

oštećenja jetre, nervnog sistema i srca

diplopije - dupli vid

slepila

povećavanja rizika od razvoja zavisnosti od alkohola

Osim akutnih zdravstvenih problema koje može izazvati, trovanje špiritusom može ostaviti i dugotrajne posledice na zdravlje. Osobe koje su pretrpele trovanje špiritusom mogu se suočiti sa komplikacijama poput oštećenja jetre, bubrega i nervnog sistema, te razvojem hroničnih bolesti kao što su ciroza jetre ili neuropatija.

Jedna od posebno zabrinjavajućih činjenica je da špiritus predstavlja ozbiljnu pretnju i za decu. Njihova znatiželja i nedovoljna svest o opasnostima mogu dovesti do slučajnog, ali nekada i namernog konzumiranja špiritusa da bi se "napili i lepo proveli u gradu", što može imati katastrofalne posledice po njihovo zdravlje.

Zato je od ključne važnosti čuvati špiritus u dobro zatvorenoj boci, van domašaja dece, i obavezno ga držati pod ključem ili na mestu nedostupnom deci.

- Poznato je da deca koriste alkohol na svojim žurkama, a to uopšte ne bi trebalo da rade. Alkohol ne bih preporučio nikada ni mladim ni starijima da koriste. Kultura nam je takva da na slavljima svi vole poneku da popiju, ali to bi trebalo da bude umereno, jer nije zdravo piti alkohol. Ja sam zagovornik toga - kaže Dejan Jonev, pedijatar, govoreći o trovanju maloletnika špiritus u beogradskom klubu "Sinner".

Deca na vreme zbrinuta brzom reakcijom Hitne pomoći

On je istakao da je sada najvažnije to što su deca na vreme zbrinuta brzom reakcijom Hitne pomoći na VMA gde im se pruža adekvatna pomoć.

- Hvala Bogu sve je odrađeno na vreme da se stabilizuje stanje maloletne dece. Utvrdiće se kako je sumnjiv alkohol završio na toj proslavi. Zbog toga je važno da se alkohol kupuje u legalnim marketima. Samo legalno kupljen alkohol može biti siguran koliko je to moguće, sve ostalo je sumnjivo - ocenjuje Jonev.

Upitan da prokomentariše šta su sledeći koraci za oporavak maloletnika, on kaže da iako je stanje dece sada možda stabilno, vreme će pokazati da li je trovanje špiritusom uzelo maha.

- Potrebno je pratiti kasnije njihovo zdravstveno stanje vida, svesti, motorike, neurološkog statusa, bubrega, jetre i ostalih vitalnih organa. Kakve će biti posledice akutnog trovanja videće se u narednom periodu, jer mladi organizmi su osetljiviji, i svaki organizam različito reaguje. Ne zna se da li su deca imala neka hronična, pridružena oboljenja, da li su astmatičari, srčani neki drugi bolesnici - upozorio je Jonev.

Da li su roditelji znali gde su im deca

Prema njegovim rečima, veliki je problem taj što se uopšte ne zna kako je alkohol dat deci, šta se slavilo u klubu "Sinner", i da li su roditelji znali gde su im deca.

- Tu si prvo roditelji krivi, zato što nisu znali gde su im deca, ili još gore, ako su im dopustili da budu tu, a posle svi ostali. Videli smo da su ugostitelji sebe opravdali, i rekli da su izdali lokal, sada je na policiji da utvrdi zašto se to desilo - ističe on.

Pedijatar se osvrnuo na slučajeve u Srbiji pre više godina kada je bilo trovanja raznim rakijama koje su pravili, kako kaže, priučeni ljudi koji su hteli da naprave što više rakije za što manje novca.

- To je dovodilo do slučajeva kratkotrajnih slepila. To je vrlo opasno, jer je važno utvrditi da li će to slepilo biti samo akutno ili hronično, odnosno za stalno, a to može jedino da utvrdi oftalmolog - zaključuje pedijatar Jonev.

