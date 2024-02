MIZERNA SANKCIJA ZA ORGANIZATORA ŽURKE: Deca umalo UMRLA zbog trovanja alkoholom, a odgovornima preti kazna samo do 100.000 dinara

Čak 33 dece, među kojima je bilo i mlađih od 15 godina, u noći između srede i četvrtka u beogradskom klubu "Siner" otrovalo se alkoholom, nakon čega je primljeno na Vojnomedicinsku akademiju (VMA)! Sagovornici Kurira upozoravaju da konzumiranje ovolike količine alkohola može ostaviti trajne posledice po zdravlje dece, te da pukom srećom ovog puta nije došlo i do - fatalnog ishoda!

Za ovaj jezivi incident, koji umalo nije poprimio razmere tragedije, pre svega je, kako ističu, odgovoran organizator žurke koji nije smeo da pusti maloletnike u klub i toči im alkohol, ali i roditelji koji dozvoljavaju deci, od kojih mnogi još idu u osnovnu školu, da celo veče provode po klubovima bez ikakve kontrole i granica.

Podsetimo, scene ispred kluba "Siner" to veče su izgledale kao iz horor filmova. Decu su, prema rečima očevidaca, iznosili na nosilima. Neka su povraćala ispred kluba, a sirene Hitne pomoći i policije odzvanjale su centrom grada.

Organizator Nikola B. za Kurir Deca su samo pila, neka malo više Organizator sporne žurke u "Sineru" Nikola B. za Kurir tvrdi da je bio samo posrednik u organizaciji i da će na pitanja odgovarati pred nadležnim organima koji su ga pozvali na razgovor. Priznao je i da je bio u klubu to veče, kao i da "ne može on da utiče na to ko će da dođe u lokal". - Nisam policajac koji traži dokumenta. To je bila privatna proslava, piće je kupljeno u klubu. Deca su samo pila kao i sva druga deca, neka su popila malo više. Kako ja da kontrolišem nekog - rekao nam je, a na pitanje ko je služio deci piće i ko treba da odgovara za to što je alkohol služen maloletnoj deci, spustio je slušalicu i prekinuo vezu.

Dr Ivan Leković iz Hitne pomoći VMA rekao je za RTS da je posebno zabrinjavajuće što su od 26 prvobitno primljenih pacijenata dvanaestoro bila deca mlađa od 15 godina:

- Oni su bili u teškom alkoholisanom stanju do čak 2,8 promila alkohola. To je ozbiljno stanje. Zabrinjava činjenica da maloletna lica dolaze u tako teškom stanju - rekao je on i dodao da je, pored alkoholisanih, bilo i maloletnih pacijenata koji su povređeni u tuči.

Nakon ovog incidenta oglasio se i klub, koji je naveo da je to veče bio iznajmljen za privatnu proslavu.

Miša Relić Odgovornost na organizatoru Kada je reč o odgovornosti, glavno pitanje je da li je postojao ugovor između vlasnika kluba i organizatora žurke i šta taj ugovor predviđa, kaže za Kurir Miša Relić, predsednik Udruženja noćnih klubova i barova. - U ugovoru bi trebalo da piše i ko je odgovorno lice, ko organizuje piće, obezbeđenje i slično. Međutim, u praksi se dešava da se, ukoliko su vlasnik i organizator sarađivali ranije, ugovori i ne potpisuju - kaže Relić i dodaje pak da u praksi, "ako je objekat zatvoren za privatnu žurku, odgovornost obično snosi onaj ko organizuje".

- Uprava kluba nema veze sa sinoćnim događajima. Ovim putem izražavamo žaljenje i brigu zbog neželjenih događaja - stoji u saopštenju kluba na Kalemegdanu, objavljenom na društvenim mrežama.

Vlasnik kluba je, kako saznajemo, prostor iznajmio izvesnom Nikoli B. (23), protiv kojeg će biti podneta prekršajna prijava zbog točenja alkohola maloletnicima. Nikola B. je, prema nezvaničnim informacijama, prodao 550-600 ulaznica, a navodno je, kako saznajemo, izjavio da ne zna da li je među kupcima bilo dece.

Inače, prema Zakonu o javnom redu i miru, kazna za prodaju alkoholnog pića maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života je od 20.000 do 100.000 dinara.

I Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da zajedno s policijom radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Božidar Spasić Inspekcije da bolje kontrolišu klubove Božidar Spasić, bivši operativac DB, kaže za Kurir da nije redak slučaj da vlasnici iznajmljuju klubove mladim ljudima koji ne ispunjavaju uslove da borave u njima. foto: Kurir tv - Često se dešava da se izdaje prostor u vreme koje nije prilagođeno njima, da se ne proveravaju dokumenta licima koja ulaze u klub, kao i da se maloletnima toči alkohol. Mora da se ustanovi ko je u ime mladih ljudi ugovorio ovu žurku, ali i odgovornost vlasnika koji je sve prihvatio, a da nije proverio sve činjenice. U postupku treba i utvrditi kako se špiritus našao u klubu - rekao je on i dodao da je ovo upozorenje i za gradske inspekcije koje bi trebalo da bolje kontrolišu klubove.

- Protiv jedne maloletnice, učesnice datog događaja, biće podneta krivična prijava Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, jer je kod nje pronađena kesica s marihuanom - potvrdili su u ovom tužilaštvu za Kurir.

Ovaj incident šokirao je celokupnu javnost, a pedijatar dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da je dečji organizam drugačiji od organizma odraslog čoveka i da trovanje alkoholom može biti vrlo opasno, s trajnim posledicama, pa čak i fatalno.

- Alkohol napada sve organe u našem telu, prvo ulazi u želudac, tu izaziva promene na sluznici, odatle dolazi na tanko crevo, gde se resorbuje i onda ulazi u organizam i do svih organskih sistema. Sem što prolazi kroz jetru, on takođe može da napadne i pankreas, odnosno gušteraču, da dovede do pada nivoa šećera u organizmu. Na prvom mestu napada mozak i dovodi do konfuznog ponašanja - objašnjava dr Milićević.

Oprez Deca se leče od alkoholizma i sa 12 godina Psihijatar Ivica Mladenović navodi da u njihovu dnevnu bolnicu dolaze deca od 12 do 18 godina, kao i da se često deca leče od više zavisnosti istovremeno. - Deca se leče od alkoholizma i sa 12, 13 godina, oni se javljaju sporadično, više dolaze deca od 16 do 18 godina. Oni krenu sa alkoholom, ali vrlo brzo se uključuje marihuana, kocka... Alkohol im je ulazna supstanca, a prvi kontakt s njim imaju već sa 11 godina - kaže sagovornik.

Alkohol kojim su se deca otrovala, prema nekim informacijama, jeste čist špiritus, što predstavlja posebnu opasnost:

- Špiritus, koji je metil-alkohol može da napravi oštećenja na nervnom sistemu i ostalim organskim sistemima. Kako će delovati, zavisi od doze, ali su imali sreće jer je moglo doći do fatalnog ishoda. Kada su deca u pitanju, svaka doza alkohola je toksična.

Činjenice / Kaznene mere Zakon o javnom redu i miru, član 21 - Ko prodaje alkoholno piće licu koje pod očiglednim uticajem alkohola naruši javni red i mir ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

Psihijatar dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, naglašava da je svaka upotreba alkohola ispod 18. godine zloupotreba alkohola i da jako štetno utiče na organizam.

- Činjenica da je njih dvanaestoro bilo starosti ispod 15 godina zabrinjava, to je jako visoka alkoholemija, ta deca su se apsolutno "ubila" od alkohola i postavlja se pitanje... Iako je bila privatna proslava, dakle, onaj ko je iznajmio taj lokal morao je biti punoletan... Definitivno postoji odgovornost i nadležni moraju utvrditi ko je odgovoran. Ne sme se dozvoliti da se ovo događa - ističe dr Mladenović i dodaje da "špiritus podrazumeva čist alkohol, te da su "ova deca sama sebe ugrozila".

- Imamo sreće što nije bilo smrtnih ishoda - kazao je dr Mladenović.

S druge strane, prof. Zorica Mršević s Fakulteta za evropske pravno-političke studije kaže za Kurir da su za ovaj slučaj trovanja najviše odgovorni roditelji koji, na prvom mestu, nisu smeli da puste decu od 15 godina i mlađu da idu u klub u kojem se ostaje celu noć i konzumira alkohol.

Činjenice / Pitanja bez odgovora Za nadležne i roditelje 1. Kako je moguće da je deci mlađoj od 15 godina uopšte dozvoljeno da uđu u noćni klub? 2. Ko je dozvolio da se deci toči alkohol iako su maloletni? 3. Da li je deci točen špiritus? 4. Ko je bio zadužen za piće? 5. Da li su vlasnik i organizator potpisali ugovor o najmu? 6. Zbog čega obezbeđenje nije zaustavilo decu na samom ulazu 7. Da li su roditelji znali gde su im deca? 8. Zbog čega roditelji dozvoljavaju deci mlađoj i od 15 godina da izlaze noću? 9. Da li roditelji znaju da njihova deca konzumiraju alkohol, iako imaju manje od 15 godina? 10. Na koji način se roditelji trude da sačuvaju decu od alkohola, droge i drugih opasnosti?

- Dete ne može biti odgovorno jer je dete - dete. Odgovornost je na roditeljima. Oni ne mogu biti odgovorni samo ako dete nekog ubije. Odgovorni su i ako dete ugrožava sopstveni život i zdravlje. Pitanje odgovornosti roditelja se otvorilo s tragedijom u "Ribnikaru", međutim taj princip ne treba da bude primenljiv samo kada se nešto najgore i najstrašnije desi. Za sve što je opasno po život i zdravlje dece i drugih, roditelji se moraju smatrati odgovornim - ističe ona i dodaje da se toliko mladoj deci ne sme dopustiti mogućnost da idu po klubovima i ostaju celo veče napolju, pa makar to bio i parkić.

Činjenice / Simptomi trovanja alkoholom - konfuzija i zbunjenost - povraćanje - napadi - izuzetno sporo disanje - nepravilno disanje - bleda koža ili plavičasta nijansa kože, naročito oko usana i jagodica prstiju - niska telesna temperatura (hipotermija) - nesvestica i poteškoće da se osoba uopšte probudi i osvesti - usporene reakcije, manjak koordinacije i nemogućnost pravilnog hodanja - nemogućnost kontrolisanja rada bešike - usporeni otkucaji srca i krvni puls - gubitak faringealnog refleksa, usled čega može doći do davljenja

Blažo Marković, bivši policajac i predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije", rekao je za Kurir televiziju da smo "prošle godine doživljavali šokove s decom od trinaest godina":

- Mogu reći da je zakazalo naše društvo i osnovna ćelija porodica. Ako uništite tu jednu ćeliju, ceo organizam će nestati.

