STRUČNJACI ŠOKIRANI NAKON TROVANJA MALOLETNIKA ALKOHOLOM: Ta deca mogu imati trajna oštećenja mozga! Neko je odgovoran za to!

Nakon što je čak 33 dece,od kojih je 12 njih mlađe od 15 godina, primljeno na VMA zbog trovanja alkoholom tokom žurke u beogradskom klubu "Siner", oglasili su se i stručnjaci koji su poručili da su ova deca imala sreće što nije došlo do fatalnih ishoda!

Prema nezvaničnim informacijama, deca su se otovala špiritusom.

Psihijatar dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, naglašava da je svaka upotreba alkohola ispod 18. godina, zloupotreba alkohola i da jako štetno utiče na organizam.

- Činjenica da je 12 njih bilo ispod 15 godina zabrinjava, to je jako visoka alkoholemija, ta deca su se apsolutno ubila od alkohola i postavlja se pitanje, iako je bila privatna proslava, dakle neko mora da je bio punoletan ko je iznajmio taj lokal, definitvno postoji odgovornost i nadležni moraju utvrditi ko je odgovoran. Ne sme se dozvoliti da se ovo događa - ističe dr Mladenović.

Psihijatar dr Ivica Mladenović foto: Media Centar

Navodi da špiritus podrazumeva čist alkohol, te da je ovde u pitanju štetna upotreba alkohola, odnosno ona koja dovodi do telesnih oštećenja:

- Ova deca su sebe ugrozila! Imamo sreće što nije bilo smrtnih ishoda.

Mladenović navodi da u njihovu dnevnu bolnicu dolaze deca od 12 do 18 godina, kao i da se često deca leče od više zavisnosti istovremeno.

- Deca se leče od alkoholizma i sa 12, 13 godina, oni se javljaju sporadično, više dolaze deca od 16 do 18 godina. Oni krenu sa alkoholom, ali vrlo brzo se uključuje marihuana, kocka.. Alkohol im je ulazna supstanca, a prvi kontakt sa njim imaju već sa 11. godina - kaže sagovornik.

Činjenice/Šta je špiritus? špiritus, poznat i kao žestoka alkoholna pića sa najvećom koncentracijom etanola

obično imaju sadržaj alkohola iznad 20%, što je znatno više od piva (5%) i vina (12%)

špiritus predstavlja poseban rizik zbog visokog procenta alkohola

proizvodi se destilacijom fermentisanih tečnosti, a može da se dobije i veštačkim putem

pedijatar Saša Milićević foto: screenshot Pink tv

Pedijatar dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da je dečiji organizam drugačiji od organizma odraslog čoveka i da trovanje alkoholom može biti vrlo opasno, pa i fatalno.

- Alkohol napada sve organe u našem telu, prvo ulazi u želudac, tu izaziva promane na sluznici, odatle dolazi na takvo crevo gde se resorbuje i onda ulazi u organizam i do svih organskih sistema, sem što prolazi kroz jetru, on takođe može da napadne i pankreas, odnosno gušteraču, da dovede do pada nivoa šećera u organizmu. Na prvom mestu napada mozak i dovodi do konfuznog ponašanja - objašnjava dr Milićević.

Navodi da se kod dece javlja akcidentalno pijanstvo.

- Oni hoće da se naprave važni, da se poistovete sa drugima. Problematično je što alkohol koriste u kombinaciji sa drugim psihoaktivnim supstancama i energetskim pićima. To što su se deca otrovala špiritusom, koji je metil-alkohol, je vrlo opasno, jer to može da napravi oštećenja na nervnom sistemu i ostalim organskim sistemima. Kako će delovati zavisi od doze, ali su imali sreće jer je moglo doći do fatalnog ishoda. Kada su deca u pitanju, svaka doza alkohola je toksična - naglasio je on.

Činjenice/Posledice konzumiranja špiritusa kod dece trajna oštećenja mozga i kognitivnih funkcija

poremećaj u razvoju mozga

povećan rizik od zavisnosti

problemi u školi, odnosima i socijalnom životu

povećan rizika od povreda, nesreća i riskantnog ponašanja

