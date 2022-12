ALARMANTNO! Najmlađi zavisnik od kocke u Srbiji ima 12 godina, deca navučena na KLAĐENJE, DROGU i ALKOHOL istovremeno

To je pitanje da ne kažem od nacionalnog značaja - kako to da se u zemlji u kojoj je to zakonski odlično regulisano nalazimo u situaciji da mladi dolaze na lečenje, naglašava psihijatar dr Ivica Mladenović

Čak 16 maloletnika zavisnih od klađenja tokom prethodne tri godine lečilo se na Institutu za mentalno zdravlje, a najmlađi ima samo 12 godina! Međutim, mnogi maloletnici u ovoj ustanovi leče zavisnost od narkotika i alkohola, a često su zavisni od sve tri pošasti!

Psihijatar dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, objasnio je za Kurir da u njihovu dnevnu bolnicu dolaze deca od 15 do 18 godina.

Mladi zavisnici

- Jeste zabrinjavajuće to što se 16 njih javilo na lečenje u prethodne tri godine. Postavlja se pitanje koliko ima onih koji se nisu javili i koliko njih je na putu da postane zavisno. To je pitanje od sistemskog značaja, da ne kažem nacionalnog - kako to da se u zemlji u kojoj je to zakonski odlično regulisano nalazimo u situaciji da mladi dolaze na lečenje?! Po definiciji, tu decu u svet igara na sreću uvode roditelji, rođaci, starija braća. Ta deca su u tu priču ušla u završnim razredima osnovne škole, jer kod nas dolaze sa 15 godina sa već razvijenom zavisnošću - objašnjava dr Mladenović i dodaje da je posebno opasno kockanje i klađenje preko interneta, koje je veoma rasprostranjeno.

Posebno ukazuje na to da imaju i decu koja se leče od zavisnosti od narkotika i alkohola.

- Situacija je dosta problematična. Najveći problem je alkohol. Mnogi roditelji uopšte ne prihvataju da nije normalno da dete često dolazi pijano kući. Kada su u pitanju narkotici, čitav spektar supstanci se nalazi na tržištu, a pojedini se mogu kupiti za nekoliko stotina dinara - upozorava dr Mladenović.

Napominje da su pojedina deca često zavisna i od narkotika i od alkohola istovremeno.

- Imamo kombinaciju amfetamina, marihuane i alkohola. Na godišnjem nivou oko 50 do 80 njih prođe kroz program, međutim, to ne znači da su svi prihvatili proces i postupak lečenja. Veliki je problem ako ne prođu kroz lečenje sada, jer će kasnije imati mnogo problema u životu. Pojedini su navučeni i na drogu i na alkohol, čak imamo i slučajeve da je uz to prisutan i problem s klađenjem, ali da ne dostiže nivo zavisnosti - naglašava dr Mladenović i podvlači da deca prvi put alkohol probaju između 11. i 13. godine, a drogu sa 12 godina.

Jelena Manojlović, psihoterapeut iz SOS Centra za odvikavanje od kocke, objašnjava da kod dece koja su zavisna od kocke obavezno dolazi do promene u ponašanju:

Princip lečenja

- Dete počne da zapostavlja sebe, dolazi do pada ocena i do lošeg uspeha, ima lošu komunikaciju s roditeljima. Dete postaje svadljivo ili se povlači, naravno, dolazi i do krađe iz kuće ili novčanika. Roditelji prvo posumnjaju na drogu, ali je veća verovatnoća da je dete navučeno na kocku nego na narkotike. Princip lečenja je takav da se prvo rade skrining testovi i kompletan psihološki profil samog zavisnika. Na osnovu rezultata se određuje koji oblik terapije bi bio adekvatan za datu osobu, kod najtežih oblika određuju se i odgovarajući lekovi.

ŠTA RADE DECA KOCKARI kradu novac iz kuće

zapostavljaju sebe

imaju loš uspeh u školi

loša komunikacija s roditeljima

svadljiva su ili se povlače u sebe

ZAŠTO SE DECA KOCKAJU I DROGIRAJU da zarade pare

zbog društva

žele da probaju nešto novo

žele da budu glavni u društvu

plaše se odbacivanja ako odbiju da probaju

PSIHOTERAPEUT JELENA MANOJLOVIĆ Greška roditelja je što vraćaju dugove dece Jelena Manojlović, psihoterapeut iz SOS Centra za odvikavanje od kocke, kaže za Kurir da zavisnost od kocke spada u kategoriju najtežeg oblika zavisnosti jer je reč o nehemijskoj zavisnosti: - Opasnija je od droge i alkohola i teži je proces lečenja. Sve je više maloletnika navučeno na kocku, svaki klinac s kojim radim je počeo da se kocka sa 15 godina. Najveća greška roditelja je što vraćaju kockarske dugove svoje dece. Time postaju saučesnici, jer dete negde postaje svesno da će mu roditelj svaki put pomoći da vrati dug. Prilikom istraživanja koje sam radila 2019. godine u 33 srednje škole, čak 49 odsto maloletnika je odgovorilo da kocka ne može da stvori zavisnost.

