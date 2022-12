ŠOKANTNA ISPOVEST LEČENOG KOCKARA: Ušao sam u kockarnicu, igrao sam rulet satima, a nisam ni shvatio da mi je beba ostala u kolima

Alkoholizam i narkomanija su zavisnosti o kojima se možda i najčešće govori, ali najviše zabeleženih slučajeva zavisnosti u Srbiji je od kockanja.

Početkom ove godine evidentiran je nagli skok priliva zavisnih kockara u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj. Porast je bio čak 30 odsto, a to se nije desilo u prethodnih deset godina od kada se u ovoj bolnici započelo sa lečenjem ove vrste zavisnosti.

Sve počinje kao igra, tek uz po neki odigran tiket, a kasnije prelazi u bolest nad kojom zavisnik nema kontrolu.

- Počeo sam od šestog razreda osnovne škole. Sa drugarima sam tek onako radi zabave popunjavao tiket od po 100 ili 200 dinara koje sam odvajao od džeparca, međutim, na tiketima se nisam zaustavio. U srednjoj školi sam odlučio da oprobam sreću na aparatima i tako sam upao u začarani krug. Кockanje je bolest koja vas celog obuzima, ne razmišljate ni o čemu drugom, već samo o tome kako ćete da odete i odigrate nešto - započinje ispovest tridesetogodišlji M.J. koji je lečeni zavisnik od kockanja.

Upao je u ambis iz kog nije bilo povratka. Postao je stalni posetilac kockarnica, dobici su bili mali, a gubici mnogo, mnogo veći. Dugovi koje je napravio dostigli su astronomske cifre, ali je uvek mislio da će sve rešiti narednim kockanjem što se nikako nije dešavalo.

Navodi da je pred porodicom imao odličnu "masku" pa niko vrlo dugo nije posumnjao da ima ozbiljan problem.

- Кoliko vam je u tim momentima ispran mozak najbolje dokazuje primer kad sam svoje dete od pola godine ostavio u automobilu i otišao da se kockam. Potpuno sam zaboravio na bebu. U kockarnici sam bio satima i tek kad sam krenuo kući shvatio sam da sam dete ostavio u kolima. Ono se bilo zacenulo od plača, zahvalan sam Bogu što se tada nije desilo još nešto strašnije. Tada je porodica videla da mnogo toga nije u redu, da imam problem. Izgubio sam emocije, volju. Bio sam potpuno uništen - priča M.J i dodaje:

- Jako čudna bolest, prosto me je cela obuzela, toliko da me ništa drugo nije zanimalo sem te kocke. Bio sam kući sa porodicom fizički, ali psihički sam mislio samo o kocki. Čačkao sam telefon svoj, proveravao rezulatate, tikete i utakmice. Кada mi žena nešto priča, na jedno uvo mi uđe na drugo izađe.

Na nagovor roditelja i supruge krenuo je na odvikavanje od kocke, čisto kako bi im udovoljio jer sam još u potpunosti nije shvatao da ima problem. To je spoznao tek kada su ga stručnjaci suočili sa stvarnošću. Prvi dani njegovog boravka u zdravstvenoj ustanovi bili su pakleni, ali su ga preporodili.

Ni sa kim nije imao kontakt, i sve vreme je razmišljao o ocu, majci, supruzi.

- Nisam znao da li me je supruga napustila i kako mi je dete. Strahovao sam za porodicu i da li će ih zvati dužnici ili doći na vrata da ih maltretiraju. To su takve krize i takve muke kakve nikome na ovom svetu ne bih poželeo. Želeo sam da kockam, bukvalno sam prvih mesec dana na lečenju sanjao kako pupunjavam tikete ili igram rulet. Ali, uz pomoć vrsnih lekara uspeo sam to da prebrodim. Dao sam svoj maksimum kako bih istrajao u ovoj mučnoj borbi i izlečio se. Nisam želeo ponovo da razočaram roditelje i suprugu za koju sam saznao da je posle svega ostala uz mene - iskren je mladi čovek.

Za sve mlade ljude ovaj zavisnik od kockanja ima samo jednu poruku za koju se nada da će da dopre do svih koji imaju ovaj problem.

- Od kockanja "nema hleba". To vas rasturi na sitne komade i to gore nego droga ili alkohol. Jedna od najtežih bolesti. Svi ti dobici su privremena stvar, kad saberete mesec, dva, godinu... Vidite da ste stalno na gubitku, a vaš život se uništava. Sa kockanjem uništiš svoju prošlost, svi zaborave ko si i šta bio, svoju sadašnjost koja bude užasna, ali i svoju budućnost - poručio je ovaj zavisnik koji je nedavno izašao sa lečenja i nada se da će iako težak, put do potpunog ozdravljenja uz pomoć, najmilijih biti moguć.

(Kurir.rs/Rina)