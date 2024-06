A OD KUMA BRDO LOVE! GAZDA MECKA KUMOVAO NA SICILIJANSKOJ SVADBI OD MILION €! Kad su zagruvali narodnjaci, Italijani pali u trans!

Čuveni gazda Mecka, poznat po organizovanju raskošnih porodičnih veselja u svojoj familiji ali i kao gost nekih od najbogatijih gastarbajterskih svadbi i krštenja, i od po milion evra, ovog puta kumovao je na jednom takvom veselju koje je održano na Siciliji.

Reč je o raskošnoj svadbi na kojoj se mladoženja Italijan oženio mladom iz Bugarske a kum je upravo bio gazda Mecka koji, kao ni na prethodnom veselju od pre desetak dana, para nije žalio ni na mladence, ni na muziku, posebno ne na dobar narodnjak!

1 / 7 Foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

On je pokazao i kako se sprema za svadbeno veselje, kako ga doteruju... Ovog puta se pojavio u svetlo-plavom odelu, a evre je, kao i prošlog puta, samo ispaljivao kao mašina!

Gazda Mecka foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Ni svatovi nisu bili stidljivi pa su pokazivali svoje odevne kombinacije od po nekoliko hiljada evra.

foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Za ovu svadbu bio je zakupljen čitav hotel a služila su se samo najskuplja pića ,bifteci i plodovi mora.

Muzika je gruvala narodnjake a Italijani, koji verovatno nisu imali pojma šta je to, samo su đuskali.

foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Ko je gazda Mecka?

Pored gazde Cipiripija, gazda Mecka je jedan od naših najpoznatijih gastarbajtera koji je u inostranstvu zaradio čitavo bogatstvo pa sada sa familijom živi u raskoši.

On je oženio čak tri sina u istom danu, a jednom je za punoletstvo poklonio "ferari"! I tad su pare letele na sve strane, a na stolovima je bilo skupo posluženje a potom i torta od 9 spratova koju su mladenci sekli sabljom.

U nekim kadrovima koji su osvanuli na Jutjubu videlo se i kako je gazda Mecka uredio dom - skulpturama i "luj viton" zavesama.

On je široj javnosti postao poznat i po čuvenom veselju koje je priredio u svojoj vili na crnogorskom primorju kad je krstio svoje unuke a na kojem mu je pevala Lepa Brena.

Jednom prilikom je rekao da su njihova vlaška veselja takva. Takođe je svojevremeno ispričao i da je rodom iz Kruševca.

Gazda Mecka čašćava muziku: Ništa ispod 200 evra

foto: TikTok/Printscreen/Uroš Božić

Jako mlad je ostao bez oca, a oženio se kada je imao samo 14 godina.

- Mi smo Vlasi, to je bio običaj. Već 32 godine smo zajedno, dobra je. Sve mogu. Bio sam u celom svetu - kaže gazda Mecka. Za njega vele da je multimilioner, koji je stekao sve svojim radom.

- Radim od 14. godine, imam firmu već 30 godina, ustajem svako jutro u šest, jedva spavam. Imam četvoro dece i pet unuka. Slušaju me - kaže gazda Mecka, za kog kažu da ga novac nije promenio.

Kad on slavi, ta veselja koštaju i po nekoliko stotina hiljada evra, a samo se za muziku daje oko 100.000 evra plus bakšiš koji bude i do 50.000 evra.

Kurir.rs/TikTok Uroš Božić