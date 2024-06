SPREMITE SE ZA VRUĆINE, BIĆE I DO 40 STEPENI! Topli afrički vazduh diže temperaturu, od ovog dana PAKAO: Prognoza za naredne dane

U Srbiji se do petka nastavlja nestabilno vreme sa pojavom lokalnih padavina, kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a prema najavi meteorologa, do oko 21. juna topli afrički vazduh podiže temperaturu na oko 35 do čak 40 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za četvrtak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je za četvrtak objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode i nevreme. Na snazi su crveni, narandžasti i žuti meteoalarm zbog padavina i grmljavine.

Navodi se da će biti veoma nestabilno sa:

pljuskovima

grmljavinom

lokalno velikom količinom padavina za kratko vreme

gradom

jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova

foto: Printscreen/RHMZ

-Tačnu lokaciju stvaranja, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti. Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred – poručuju iz RHMZ.

Prema petodnevnoj vremenskoj prognozi u četvrtak će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti izraženiji uz veliku količinu padavina za kratko vreme, grad i olujni vetar, najšire područje zahvaćeno gradom bi trebalo da bude istočna i jugoistočna Srbija. Van jakih oblačnih razvoja, vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša od 23 stepeni na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku.

Vremenska prognoza za petak

U petak na severu Vojvodine se očekuje stabilizacija vremena uz duže sunčane intervale. U ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz postepeni prestanak padavina posle podne i uveče.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 21 do 24 stepeni.

Vremenska prognoza za subotu

Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab, istočni severoistočni, posle podne u skretanju na jugoistočni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Vremenska prognoza za nedelju

U nedelju će biti pretežno sunčano i toplo.

U Beogradu će najniža temperatura biti 18 stepeni, a maksimalna dnevna 30 stepeni. U Novom Sadu pretežno sunčano, najniža temperatura 15, a najviša dnevna 29 stepeni.

U Nišu se očekuje da bude sunčano i još toplije do 31 stepen, a u Kragujevcu će biti 29 stepeni.

Vremenska prognoza od 17. do 22. juna

RHMZ je objavio da se u periodu od 16. do 20. juna očekuje da bude pretežno sunčano i osetno toplije.

U ponedeljak 17. juna

U Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura vazduha 16 stepeni, maksimalna dnevna 30 stepeni Celzijusa. U Kragujevcu i Novom Sadu pretežno sunčano, iste vremenske prilike kao u Beogradu. U Nišu sunčano sa najnižom temperaturom od 16 stepeni i maksimalnom dnevnom do 32 stepena

Od 16. juna, prema najavi meteorologa, Srbiju će zahvatiti novi toplotni talas koji bi mogao da potraje do 21. juna, nakon čega bi usledilo još jedno osveženje i predah od vrućina.

Tokom tropskih vrućina temperatura bi se kretala od 35 do čak 40 stepeni u pojedinim mestima.

(Kurir.rs/Blic)