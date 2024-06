OVAKO IZGLEDA TARA SAFARI: Vojnim kamionima do skrivenih vidikovaca, kuvari vojske u pokretnoj kuhinji u šumi spremaju ručak FOTO

Vojna ustanova „Tara“ i ove godine nastavlja da u svojim odmaralištima nudi raznovrsnu turističku ponudu sa brojnim sadržajima za decu i odrasle, a već treću godinu zaredom ponuda je bogatija izletom „Tara safari“, jedinstvenim užitkom za sve zaljubljenike u aktivan odmor, saopštilo je Ministarstvo odrane.

Izlet se ističe svojom autentičnošću i atraktivnošću i pruža mogućnost svima da upoznaju brojne vidikovce i skrivene predele planine na koje se teško može stići bez vodiča. Reč je o kombinaciji vožnje vojnim kamionima TAM 110 i TAM 150 i planinske šetnje. „Tara safari“ je odličan način za upoznavanje skrivenih lepota najpitomije srpske planine, što potvrđuje i Lazar Lazarević iz Vojne ustanove „Tara“.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Tura „Tri tajna vidikovca“ podrazumeva najpoznatije vidikovce kao što su Sokolac, Osluša i Oštra stena. Projekat je zamišljen tako da gostima pružimo mogućnost da u pratnji naših iskusnih turističkih vodiča posete ono što individualno sigurno ne bi. Drugi safari koji se izdvaja je „mini safari“ i on obuhvata pešačenje do jezera Jarevac i kratku vožnju vojnim kamionima kojim dolazimo na predeo Borovo brdo, gde je organizovan ručak u prirodi – rekao je Lazarević, ističući da ručak pripremaju njihovi iskusni kuvari i to na licu mesta, u prirodi, koristeći vojnu pokretnu kuhinju, što je jedinstven doživljaj koji u Srbiji pruža samo „Tara safari“.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On dodaje da u toku letnje sezone VU „Tara” organizuje i brojne druge izlete, kako za goste hotela, tako i za sve zainteresovane, vodeći se pre svega željom da posetioce motivišu da što više vremena provedu u prirodi, uživajući na svežem vazduhu i u rekreaciji u prirodnim lepotama Tare. Tokom organizovanih tura minibusom obilaze se lokaliteti koji su poznati u zapadnoj Srbiji, a u okviru hotela „Omorika“ postoje i brojni sportski tereni.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Idemo do Mitrovca, Bajine Bašte, obilazimo popularnu kućicu na Drini, idemo do manastira Rača i svakako savetujem svim gostima koji dođu na Taru, nezavisno od toga da li borave u našim objektima, da se prijave i da sa nama upoznaju ove lepe predele – rekao je Lazarević. Predstavljajući hotele „Omorika“, „Beli bor“, konačište „Javor“ i nacionalne restorane „Javor“ i „Jeremičak“ ističe da je i ove sezone, kao i prethodnih godina, nastavljen trend unapređenja turističke ponude.

1 / 3 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Naš hotel „Omorika” raspolaže velikim poluolimpijskim bazenom, imamo kuglanu, saunu, teretanu i gosti koji dođu na sedam, 10 ili više dana svakog dana mogu raditi nešto drugačije, imaće upotpunjeno vreme i svakako će uživati. Ovaj kraj je poznat po domaćoj hrani, bez aditiva, tu su i čuvene poslastice, naša šampita, to je jedna od naših prvih poslastica i u ponudi je otkako je sagrađen hotel 1977. godine. Imamo i naša dva restorana nacionalne kuhinje „Javor“ i „Jeremičak“, svuda je isti standard i hrana je fantastična, to će potvrditi svi koji su bili ranije i koji se iznova vraćaju – istakao je Lazarević.

Novina u ponudi ove sezone je ekspres restoran u sastavu nacionalnog restorana „Javor” koji je otvoren kako bi posetioci Tare, koji žele da prelepe terase i sale restorana zamene svojim omiljenim mestom na planini, mogli po povoljnijoj ceni da uživaju u ukusnim i uvek svežim tradicionalnim jelima za poneti.

1 / 5 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Šef nacionalnog restorana „Javor” Igor Jakić predstavio je deo ponude hrane u kojoj će uživati svi koji se prijave na izlet „Tara safari” i svi koji posete ovaj restoran.

1 / 7 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije