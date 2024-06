UPOZORENJE ZA 10 GRADOVA SRBIJE U SUBOTU! Ovde sledi najopasniji dan! Batut savetuje: Pridržavajte se ovih pravila!

Po biometeorološkoj prognozi Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u subotu, 22. juna, vreme u Srbiji će biti veoma opasno po zdravlje, i između ostalog može da dovede do toplotnog udara. Užario se i UV indeks, koji je po Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) vrlo visok i danas, i sutra a biće i u subotu.

Takvo vreme biće u subotu u nekoliko mesta u zemlji, a prognozirana je temperatura do 39 stepeni u hladu.

Svoju tabelu upozorenja "Batut" je podelio u 4 boje - zelenu, žutu, narandžastu i crvenu.

Ovde će biti najgore

Upravo su crvenom bojom, koja označava veoma opasne vremenske uslove po zdravlje, označeni:

Beograd

Bečej

Palić

Kikinda

Zrenjanin

Novi Sad

Loznica

Valjevo

Smederevska Palanka

Ćuprija

Crvena boja - veoma opasni vremenski uslovi

Crvena boja znači ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa, poput:

toplotnog osipa

toplotnog edema

toplotne sinkope

toplotnih grčeva

toplotnog iscrpljenja

toplotnog udara

Mere prevencije

Često menjanje čiste i suve odeće, trebalo bi primenjivati, kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa

Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature

Redovni unos tečnosti (1 čaša vode/20 min) u ustaljenom ritmu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi

Pojava toplotnih edema gornjih i donjih ekstremiteta prevenira se regularno obavljenom aklimatizacijom na uslove povišene spoljne temperature vazduha (promena klimatskih zona). Do oporavka dolazi nakon boravka u hladnijem okruženju u trajanju od 1 - 2 dana

Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć

Toplotni udar najteža komplikacija toplotnog stresa

Toplotni udar se smatra najtežom komplikacijom termičkog odnosno toplotnog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene ambijentalne temperature i visokog procenta relativne vlažnosti vazduha (>70%), kao i male brzine strujanja vazduha.

Krajnji ishod pokušaja kompenzacije poremećenog sistema termoregulacije je njen potpuni kolaps, što rezultira prestankom odavanja toplote evaporacijom znoja, usled čega koža postaje suva i topla, a telesna temperatura prelazi 40 stepeni.

Simptomi:

- Povišena telesna temperatura koja prelazi 40 stepeni

- Kod 50 do 75 odsto obolelih konstatovan je prestanak znojenja

- Suva i topla koža

- Ubrzana srčana radnja

- Osećaj izgubljenosti, drhtanje, iritabilnost, sve do mentalne konfuzije

Zaposlene koji postanu iracionalni ili konfuzni, ili pak izgube svest u toku rada obavezno bi trebalo smatrati žrtvom toplotnog udara, što zahteva urgentnu medicinsku pomoć.

Do pružanja medicinske pomoći trebalo bi učiniti sledeće

- Dislocirati obolelog u hladniji prostor

- Ukloniti višak odeće

- Ovlaživati kožu vodom

- Izložiti kožu jačem vazdušnom strujanju.

Kako se navodi na sajtu Instituta "Batut", do 23. juna postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa u:

- Beogradu

- Južnobačkom okrugu

- Severnobanatskom okrugu

- Srednjebanatskom okrugu

- Zapadnobačkom okrugu

- Južnobanatskom okrugu

- Pomoravskom okrugu

Potencijalno je moguće i na teritoriji severnobačkog, sremskog, mačvanskog, kolubarskog, braničevskog, kosovskomitrovačkog, podunavskog, borskog i nišavskog okruga.

Narandžasti alarmi danas i sutra

Po najnovijoj tabeli, alarmi su već upaljeni, i danas su u nekoliko mesta polja označena narandžastom bojom što znači da je vreme opasno, i to u Beogradu, Bečeju, Kikindi, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Valjevu, Vršcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji.

Tako će biti i sutra. osim u Bečeju gde će se već sutra upaliti crveni alarm.

Kada u tabeli ima narandžastih polja, to znači da se u tim mestima očekuje vreme rizično po zdravlje.

- Povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa - mala deca, trudnice, stari, hronično oboleli pacijenti. Pod posebnim rizikom su osobe sa narušenim integritetom svih slojeva kožnog tkiva, odnosno poremećajem mehanizma evaporacije nagomilane toplote (opekotine) - navodi se na sajtu "Batuta".

Užarila se tabela UV indeksa

I tabela UV indeksa koju prognozira RHMZ se crveni i to cela, za danas i naredna dva dana. Prognozora se vrlo visok UV indeks.

Jedino je danas u Dimitrovgradu narandžast, ali je i to visok nivo uzračenja.

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

Danas, sutra i u subotu je u većini mesta 8 i 9, a u Sjenici i na Kopaoniku u petak, indeks je 10.

Mere zaštite od sunca

- Izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova

- Koristiti preparate sa zaštitnim faktorom

- Faktor naneti najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, i nanositi ga na na svaka dva sata

- Nositi kape i šešire sa širokim obodima

- Nositi odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima

- Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom

- Redovno proveravati kožu

