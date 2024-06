VREBAJU OPASNE ZARAZE: Omiljene ivice bazena za leškarenje i sedenje leglo bakterija!

Gljivice, virusne infekcije, paraziti, dijareja, povraćanje, mučnina, urinarne infekcije - sve ovo možete dobiti tokom bezazlenog brčkanja na kupalištima širom Srbije!

Posebno je rizično sedenje na ivici bazena, što mnogi masovno čine, jer upravo je to mesto leglo bakterija i gljivica, a čak i adenovirusa!

Iako se voda redovno kontroliše, zbog nemarnosti kupača mogu se javiti zdravstvene tegobe. Posebno što su pojedini paraziti i bakterije otporni na hlor. Nažalost, ima i onih koji dolaze čak i sa crevnim infekcijama, pa onda drugi kupači "pokupe" i stomačni virus.

- Voda može biti kontaminirana zaraženom organskom materijom kao što je urin, jer ima ljudi koji uriniraju u bazenima, potom se u toj vodi mogu naći neke ljuspice kože sa nekog zaraženog mesta na telu, nažalost, čak ima u tragovima i fecesa, tj. stolice. Jasno je da se vodi računa o hlorisanju vode i da se voda drži upotrebljivom za korišćenje onih koji se tu kupaju i rekreiraju. Međutim, čak ni hlor ne može da naudi nekim bakterijama, mikroorganizmima - upozorava specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić:

- Postoji jedan parazit koji je veoma otporan i kod dobro održavanih kupališta, otporan je i u hlorisanoj vodi, a to je kriptosporidijum. Dovoljan i jedan gutljaj vode da izazove zaista velike probleme s digestivnim traktom, u smislu proliva, povraćanja, mučnine, grčeva i bolova u stomaku, a to se naročito odnosi na decu.

Pažnja

Vlažan kupaći rizičan po devojke

Dr Šehić napominje da devojke moraju biti posebno oprezne pri boravku na kupalištima, te da je vlažni kupaći kostim za njih posebno rizičan:

foto: S.U.

- One su u većem riziku i zbog hormonskog statusa, a u opasnosti su da dožive zarazu urogenitalnog sistema. Mogu dobiti gljivice, ešerihiju, ali i sve infekcije koje smo prethodno naveli. Može se javiti i peckanje pri mokrenju i svrab. Neke devojke dolaze i s menstruacijom, a ne bi to trebalo da čine, jer su u toj fazi sluznica i sama otpornost osetljiviji. Kod žena je kratak urinarni put i tu je mogućnost infekcije veća, a kod muškaraca je to drugačije.