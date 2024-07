"MI IMAMO SAM PAR STVARI" Ovakvi kupci izluđuju mnoge: Guraju se preko reda po svaku cenu!

Pojedini kupci u marketima se ponašaju nevaspitano i neprikladno, a često vole i da se guraju u redu za kasu.

Upravo to bila je tema korisnika mreže X.

- Stajemo u red na kasi i svesno se ne lepimo za ljude ispred. Dođu dvoje i ladno se provuku ispred nas. Mi se gledamo u čudu, i ja prokomentarišem “Vidi ove, preko reda”. A oni će: “Imamo samo par stvari”. Rekoh: “Mogli ste da pitate, pustili bismo vas”. I oni se naduriše - napisala je jedna korisnica nekadašnjeg Tvitera.

Mnogima se ovo dešavalo.

- To ti je novitet ove zemlje. Kakvih par stvari? Kakvo puštanje preko reda! Zna se ko ide preko reda: invalidi i majke sa decom! Iz principa nikada ne puštam one samo sa "par stvari". To je naviklo da negde bude prvo, pa makar i u redu! - navodi se u jednom od komentara.

Neprijatnost je doživela i majka sa dvoje male dece.

- Jedno dete u kolicima, drugo držim u naručju, u istoj ruci korpa sa 2-3 stvari. Starije dve gospođe uleću preko mene i kao: "Mi imamo samo ovo", prolaze kao da se podrazumeva da sam ih već pustila - napisala je ona.

