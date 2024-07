OPASNA ZARAZA HARA SRBIJOM, A NEMANJA (7) JE ZBOG NJE IZGUBIO SVE FUNKCIJE: Ostao nepokretan sa oštećenjem mozga, ovo su simptomi

Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u poslednjoj nedelji juna, od 24. do 30. juna, registrovano je 15 novih slučajeva obolelih od morbila, odnosno malih boginja. Najviše novoobolelih bilo je u Beogradu i u Novom Pazaru, a zaključno sa 30. junom morbile su od početka godine potvrđene kod ukupno 150 osoba.

Vest o epidemiji malih boginja većina sugrađana shvata olako, ipak, postoje oni koji su na svojoj koži osetili koliko su morbile surova, zarazna i pre svega opasna bolest.

Nemanja Ljutić (7) je kao beba, još nedozrela za MMR vakcinu, oboleo od malih boginja. Dok je boravio u bolnici iz drugih razloga, zarazilo ga je starije dete koje nije bilo vakcinisano.

Danas se zbog toga mali Nemanja bori sa teškim oštećenjem mozga i svaki dan je borba za život.

- Prvo što osećam je bes. Osećam bes prema celom našem društvu koje je dopustilo da se u 21. veku uopšte spekuliše o vakcinaciji za decu. Osećam nemoć jer su ljudi needukovani. Osećam ljutnju - ispričala je Nemanjina majka ranije.

Zbog malih boginja izgubio sve funkcije za mesec dana

Nemanja je morbile dobio kao šestomesečna beba na Institutu za majku i dete gde je boravio zbog jedne rutinske procedure. Nakon što je svima laknulo što ih je preležao bez teškoća, sudbina se surovo poigrala. Sa tri godine dobija subakutni sklerozirajući panencefalitis kao posledicu preležanih malih boginja.

Zdrav, veseo, razigrani, nestašan dečak, za svega nekoliko nedelja, kako kaže njegova mama, potpuno se ugasio.

- Eto, kad je Nemanja napunio tri godine i kad je izgubio sve funkcije u roku od mesec dana, naš život se promenio za 180 stepeni. Naš život sam podelila na život pre bolesti i život sada koji živimo već tri godine nakon svega toga - kaže njegova mama.

"Nikome ne bih preporučila da svoje dete ne vakciniše i izloži riziku malih boginja"

Posebno je pogađa kada čuje da neko ne želi da vakciniše svoje dete. A upravo zbog roditelja koji su imali taj stav, Nemanja je sada teško bolestan.

- Kad sam na svojoj koži osetila šta može od toga da se prouzrokuje, sada samo mogu drugima da kažem da nikome nikada ne bih preporučila da svoje dete svesno ne vakciniše i izloži time riziku da preleži male boginje. Jer nikad se ne zna kakve to posledice u budućnosti može da ostavi - rekla je Nemanjina mama.

Ono što odlikuje i Nemanju i njegovu majku, ali i celu porodicu Ljutić, jesu hrabrost i strpljivost.

- Kad vas zadesi takva situacija, odjednom i preko noći, vi nemate drugu opciju osim da se polako na neki način pomirite sa tim. Ali nada nikad ne može da prestane. I to je jedina stvar kojom se kao njegova majka vodim, da će njemu ipak biti bolje. Za ovu bolest zvanično leka nema. Moguće je samo usporiti njen razvoj - ispričala je Nemanjina majka za Prva TV.

To Nemanjini roditelji svakodnevno i rade. Sve pokušavaju, jer doktori nakon saopštenja dijagnoze nisu ponudili nijednu soluciju.

Svako od nas i može pomoći u njihovoj borbi. Dovoljno je, kad god za to imate mogućnosti, poslati SMS sa tekstom 995 na 3030.

foto: Kurir televizija

15 novih slučajeva malih boginja

U poslednjoj nedelji juna, po podacima "Batuta" registrovano je 8 novih slučajeva u Beogradu i 7 u Novom Pazaru.

- U Beogradu je do sada registrovano je 88 slučajeva morbila u okviru epidemije prijavljene 22.februara 2024. godine. Pored toga morbile su potvrđeni i kod dva deteta iz Republike Srpske. Među obolelima u Beogradu je 27 dece mlađe od šest godina, od kojih je 24 nevakcinisano. Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod sedmoro obolelih - navodi su u najnovijem izveštaju Instituta "Batut".

Kao i u Beogradu, i u Novom Pazaru je prijavljena epidemija 7. maja. U tom gradu su morbile dijagnostikovane kod 23 dece. Ona su nevakcinisana i uzrasta su od 15 meseci do devet godina.

Male boginje su, inače, dijagnostikovane ove godine i u Novom Sadu, gde je bilo 5 slučajeva, a poslednji su registrovani 19. juna. Ove godine su se pojavile i u Boru, Valjevu, Mionici, Vranju, u Južnobanatskom okrugu gde je bila i prijavljena epidemija 18. aprila. I u Nišu je 9 osoba obolelo od morbila, u Loznici i Krupnju po dve.

Kako se prenose morbili

U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. februara, a tako će biti sve do isteka perioda dvostruke inkubacije nakon poslednjeg registrovanog slučaja malih boginja.

Morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana.

foto: Shutterstock

Simptomi malih boginja

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do sledećih simptoma:

pojave povišene telesne temperature

sekrecije iz nosa

kašlja

konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci).

Nabrojani simptomi malih boginja traju 2 do 4 dana, posle čega dolazi do:

skoka telesne temperature (preko 40°C)

pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu

ospe se potom šire na trup i ekstremitete

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije (kada je još uvek bez tegoba), 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe, objašnjavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Upravo je to najopasnije, jer osoba širi virus, a da toga nije ni svesna!

Komplikacije

Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su:

zapaljenje pluća (pneumonija)

zapaljenje srednjeg uha

dijareja

zapaljenje mozga

gubitak vida

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1.000 obolelih sa navedenom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

I dalje nemamo obuhvat vakcinacijom

Srbija ni prošle, 2023. godine nije postigla obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubele od 95 odsto, koliko je dovoljno da bi se izbegla epidemija. Obuhvat je za svega par procenata veći u odnosu na 2022. godinu.

Podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je u toku prošle godine postignuti obuhvat MMR vakcinom u drugoj godini života iznosio 84,5 odsto, a pre upisa u prvi razred osnovne škole 91 odsto, što je nedovoljno.

Najniže vrednosti obuhvata MMR vakcinom, registrovane su u Srbiji tokom 2020. i 2021. godine u poslednjih 20 godina.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:29 POČEO NOVI TALAS KORONE U SRBIJI! Epidemiološka situacija SVE GORA! Profesor Kočović dao prognoze do kada će trajati zaraza