RODITELJI U STRAHU ZBOG MOGUĆIH OTMICA: Saglasnost za putovanje maloletnog deteta granična policija retko traži! Oglasio se Dačić

Iako su roditelji koji borave u inostranstvu sami sa detetom, bez pratnje drugog roditelja, u obavezi da po Zakonu o graničnoj kontroli kod sebe imaju saglasnost za putovanje maloletnog lica u inostranstvo, u praksi im uglavnom taj papir na graničnim prelazima ili pasoškoj kontroli niko i ne traži! To kod mnogih izaziva strah i paniku zbog mogućih zloupotreba i otmica!

Naime, od 2018. novim Zakonom o graničnoj kontroli maloletna lica su uvedena i u poseban režim granične kontrole, koji važi samo za njih. Stoga oni roditelji koji su razvedeni ili koji to nisu, ali putuju sa decom bez pratnje drugog roditelja, moraju imati saglasnost za putovanje maloletnog lica, i to overenu kod notara. Ovu saglasnost moraju imati i, recimo, bake i deke koji maloletne unuke vode van granica Srbije, a saglasnost je potrebna i maloletnoj deci koja idu na ekskurzije van granica naše zemlje.

Neozbiljno i opasno

Kako je ranije objašnjeno, ovaj zakon donet je i da preventivno spreči zloupotrebu dece i unapredi zaštitu maloletnika u celini, ali je paradoks što saglasnost u praksi retko ko traži.

Našoj redakciji obratilo se nekoliko roditelja koji tvrde da im ovaj papir nikada nisu tražili, što ih zabrinjava.

- Već četvrti put putujem sama sa decom, a pošto sam razvedena, dobijem saglasnost za putovanje maloletnog deteta, i to overimo kod norata, tu se plati i taksa oko 700 dinara za dvoje dece. Međutim, nikada mi taj papir nisu tražili ni na pasoškoj kontroli, niti na graničnom prelazu. To je veliki rizik, jer, ne daj bože, neko to može da zloupotrebi, da otme dete i prevede ga preko granice bez problema - ispričala je za Kurir M. L., majka iz Beograda, i dodala:

- Jedne godine sam čak vodila i sestrino dete, takođe maloletno, ni za njega mi niko nije tražio saglasnost. Neozbiljno je i veoma opasno da se ovakve stvari ne kontrolišu! - zaključila je ona.

Druga majka nam se požalila sa sličnim primerom.

Šok na ekskurziji

- Deca su išla na ekskurziju u inostranstvo. Profesor nam je rekao da nam ta saglasnost i ne treba, što nas je malo šokiralo - rekla nam je D. R.

Inače, saglasnost roditelja za odlazak deteta u inostranstvo se overava kod notara, a cena overe iznosi 380 dinara kada potpisuje jedan roditelj ili 760 dinara kada potpisuju oba roditelja.

Ivica Dačić Insistiraću na strogoj kontroli Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za Kurir da će proveriti kakva je zaista situacija i u kojoj meri se kontroliše na graničnim prelazima da li roditelj ima ovlašćenje da vodi decu u inostranstvo: - Insistiraću da se, bez izuzetka, strogo kontroliše, jer u suprotnom postoji opasnost da dođe do zloupotrebe, da jedan supružnik otme decu. Sećamo se svi da su se i takve stvari, nažalost, dešavale. Nećemo ništa prepuštati slučaju, MUP će se ozbiljno pozabaviti time. Ivica Dačić foto: Kurir

Advokatica Tamara Radojčić objašnjava da maloletno lice koje nije napunilo 16 godina, a koje putuje samo ili u pratnji lica koje mu nije roditelj, mora imati overenu saglasnost za putovanje oba roditelja ili zakonskog zastupnika.

- Ako maloletno dete putuje sa bakom, neophodno je da ima overenu saglasnost oba roditelja. U pitanju je obična overa potpisa koja može kod bilo kog javnog beležnika da se overi. Naša praksa je neusklađena i ponekad se dešava da granična policija uopšte ne traži pismenu saglasnost, što može da bude opasno u slučaju, na primer, otmice dece od strane jednog roditelja. Savetovala bih svim licima koji prelaze granicu sa maloletnom decom da uvek imaju saglasnost roditelja kako ne bi došli u neprijatnu situaciju da im granična policija ne dozvoli da pređu granicu - napominje ona.

Nije imao saglasnost Decu odveo u Tursku, pa pobegao u Iran Valjalo bi podsetiti i na slučaj Slavice Burmazović, kojoj je bivši suprug Ejup Sabri Jundžu, inače turski državljanin, 2015. godine oteo njihovu zajedničku decu i pobegao s njima u grad Merskin u Turskoj. Ejup je decu izveo iz zemlje bez Slavičine saglasnosti, a najmlađem detetu je u momentu izlaska iz Srbije pasoš bio nevažeći. foto: Printscreen Facebook Slavica je četiri godine živela u neizvesnosti, njen bivši suprug prebegao je s decom u Iran kako bi izbegao da izvrši odluku suda u Mersinu da decu vrati majci. Posle višegodišnjeg upornog rada srpske diplomatije, deca su se krajem oktobra 2019. vratila majci Slavici u Srbiju.

