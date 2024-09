Kneževa odlučnost po pitanju tog braka nije jenjavala, pa je potencijalni brak sa sestričinom doveo do krize u državi. dakle, Mihailo i Katarina bili su srodnici u petom kolenu, a crkva je takve brakove zabranjivala. On se na to uopšte nije obazirao, a koliko je daleko otišao, govori i to da je penzionisao predsednika Vlade Iliju Garašanina, koji je takođe bio protiv tog braka.