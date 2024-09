Vojni rok u trajanju od 75 dana predviđen je za mladiće od 19 do 27 godina, odnosno do 30 godina za one koji budu odlagali vojni rok. Načelnik operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije Tiosav Janković, ističe da to podrazumeva sveobuhvatnu obuku koja priprema vojnike za različite zadatke i situacije na terenu. Program je podeljen u dve glavne faze: individualnu obuku i kolektivnu obuku.