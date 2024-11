- Dana 16.11. tradicionalno kao svakog meseca vršim besplatne popravke oko vodovoda u kućama i stanovima . Važi sa socijalno ugrožene, bolesne koji ne mogu da rade, samohrane roditelje i druge ugrožene kategorije. Plaća se samo utrošeno gorivo i delovi. Ko nije u stanju ni to da plati i to će biti moj trošak. Molim da mi se ne javljaju oni koji vole sve zloupotrebiti. Prenesite i onima koje možda poznajete, a ne koriste društvene mreže ili ih nemam na listi prijatelja, a posebno onima koji se muče, a ćute i trpe jer gutaju svoju muku - poručio je vodoinstalater Slavko na Fejsbuku i sve oduševio.

Kako je došlo do toga da za Slavkove humane gestove čuje ceo Beograd, Barešić je ranije objasnio.

- Duga je to priča. Pomagao sam uvek, ali u jeku društvenih mreža je to model, da više ljudi vidi. Ozbiljnije sam počeo početkom korone. Bila je neka grupa "Pomozimo ljudima u karantinu" ili tako nešto. Ljudi su bili uplašeni, a mnogi se i istrošili kupujući zalihe, ostajali su bez novca. Bilo je majstora koji su se isto uplašili i nigde nisu izlazili i "majstora" profitera kojih ima u svim branšama - rekao je Slavko.

- Zovu me recimo da im popravim nešto ili zamenim ventil jer curi, a kad pogledam po stanu, bojler ne radi mesecima ili ve-ce šolja zapušena mesecima jer nisu u stanju da plate. Kupaju se iz lavora, grejući vodu, a za toalet su se snalazili kako su znali i umeli - pojašnjava Barešić.

Novac mu, kako je rekao, nikada nije bio presudan, a kako je i sam prolazio kroz teške životne periode, vrlo dobro zna kako to izgleda. Posle završene osnovne škole, Slavko je iz rodne Bosne otišao u Sloveniju na školovanje, tako da je od petnaeste godine živeo sam i izdržavao se kako je znao i umeo. Sada živi na Vidikovcu u Beogradu i gleda da kad god je u mogućnosti, obraduje svoje sugrađane.

- Ljudi kao ljudi... Neki ne kažu ni "hvala", kao da je to moja obaveza, a neki kažu da će mi platiti "kad stanu na noge", mada nikada nisam tražio. Kada "stanu na noge" uglavnom zaborave... Vidim po mrežama da su na raznim putovanjima i kupuju svašta, ali to me nikada ne pokoleba niti posrnem, jer ništa i ne očekujem. Volim psihologiju i time se pomalo bavim - kada bih imao očekivanja, imao bih i razočarenja - izjavio je Slavko.