- Usvojena sam sa tri meseca. Usvojili su me divni ljudi koji su moji roditelji. Ne oni biološki, već pravi roditelji. Majka me je ostavila i rekla da sam greška, ali vam nikad nisam rekla zašto sam rešila da to sve ispričam - započela je ona svoju priču na Tik Toku.

- Oduvek znam da sam usvojena. Svoje papire za usvajanje sam našla kada sam imala sedam godina. Nikada mi to nije bila tabu tema, niti bi trebalo da bude tabu. To je normalna stvar. Ali nikad nisam razmišljala koliko će zapravo moje roditelje da pogodi to što mene neko zove kopiletom. To je bio moment gde su te osobe htele to da iskoriste protiv mene, da se celi jedan grad okomi na mene jer sam ja kopile. I onda sam razmipljala: "Čekaj, ti hoćeš da vas 5 ili 10 pravi od mene žrtvu zato što sam ja usvojena, a ja imam najbolje roditelje na celom svetu. Sad nećemo tako. Sad ćemo da igramo moju igru". Bilo je - ili ću ja igrati vašu igru i biti jadna ili ćete vi igrati moju igru - rekla je.