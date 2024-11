Osim na severu Srbije, napadaće pet do 10 santimetera snega u nižim predelima, a u brdsko-planinskim 10 do 20 santimetara, lokalno i više. Pre podne će biti oblačno, toplije, mestimično s kišom, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar, ujutro s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od nule na istoku, do 13 stepeni na zapadu, sredinom dana od tri stepena na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku, a uveče u svim predelima u osetnom padu. Prestanak snega se uveče očekuje u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.