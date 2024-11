U bazi Registra dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji je do 31. marta ove godine evidentirano 3.418 dece uzrasta do 18 godina, a od tog broja njih 1.666 su deca sa dijagnozama poremećaja iz spektra autizma, podaci su Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

"Oliver ne govori, on komunicira pomoću sličica, to je peks metoda, razmena sličica umesto reči, kao što mi sad razmenjujemo reči u govoru. Ja sam odlučila da tu njegovu veštinu iskoristim za rad na času i uprostila sam prvo priču "Tri praseta", našla sam neke ilustracije na internetu i tekst sam prevela uz pomoć tih sličica i on je to nosio u školu i radio," kaže Biljana Stojanović.