- Završila sam srednju medicinsku školu za babicu i višu školu u Zemunu za ginekološko-akušersku sestru. Radila sam jedno vreme na klinici u Beogradu, a onda me je sin mamine koleginice, koji već nekoliko godina radi na brodu kao IT tehničar, pitao zašto ne bih prosto konkurisala za brod. Predložila sam to dečku, odmah je rekao: "Pa što da ne probamo, ništa ne gubimo?!" - priča Nataša.

Nataša kaže da je na moru bilo raznoraznih situacija, pa i talasa visokih šest metara, bura, oluja... - Dešavalo mi se da sedim na stolici s točkićima i da se, kako nas udari talas, provozam sa jednog kraja bolnice na drugi. Ali, to samo ako su manji brodovi, na velikim se to maltene i ne oseti. Ume da bude, doduše, malo jezivo kad si u toku noći na sredini okeana i kada izađeš na palubu, a oko tebe sve crno, ništa se ne vidi, samo se čuju talasi - kaže Nataša, koja se na moru oseća sigurnije nego na kopnu . Veoma se, kaže, vodi računa o bezbednosti. Čamaca za spasavanje ima dovoljno. Nije kao "Titanik".

- Za ove dve godine, koliko radim, na brodu nije bilo smrtnih slučajeva. Međutim, dešavalo se da imamo reanimacije, budu uspešne, pacijente iskrcamo u sledećoj luci, pa čujemo da su nakon nekoliko dana preminuli. Mojim kolegama se dešavalo. To je brod od preko 8.000 ljudi, normalno je da se i to dešava.

Na brodu ima i zatvor, a dvoje ljudi je tamo boravilo od kada Nataša radi. - Ti zatvori obično budu za goste koji se napiju i prave probleme. Na brodu su jasna pravila ponašanja, zna se kako se treba ophoditi prema drugim gostima, osoblju... Kada neko pređe tu granicu - završi u zatvoru. Tako je bilo sa jednim gostom, ali i sa jednim zaposlenim. On je bio Filipinac. Prosto se psihički nije dobro osećao, tražio je da se iskrca, bio je suicidan... Međutim, bili smo na moru. Morali smo da ga stavimo u zatvor da se nešto ne bi desilo. Dešava se da ljudi skoče sa broda i nestanu. Niko ne može da ih nađe, jer bi nam u tom mrklom mraku trebalo 15 sati da nađemo čoveka, a on bi na toj temperaturi umro za pola sata.

- U jednoj turi obilazili smo Švedsku, Nemačku, Norvešku, Dansku... U drugoj - Dubai, Abu Dabi, Oman... Obišli smo Mediteran - Italiju, Španiju, Francusku, Portugal, a i išli smo i iz Skandinavije na Karibe. To je najlepše iskustvo. Videla sam Antigvu i Sent Kits, Sent Martin... Zaista, raj na zemlji. Voda - tirkizne boje. Temperatura idealnih 27-28 stepeni u novembru. More toplo, a ljudi prijatni, srdačni...