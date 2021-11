BORIS JE GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR NA KRUZERU: Tamo su PLATE BASNOSLOVNE, ali su ovo i sve mane koje posao tamo nosi

U oglasu agencije "Sejf kruz implojment" (Safe Cruise Employment Agency) , kako smo već pisali, piše da se traže doktori koji bi radili na kruzeru "Princes kruzis" (Princess Cruises) za 10.000 dolara, medicinske sestre koje bi radile za 4.800 dolara i bolničari koji bi imali platu 3.500 dolara mesečno.

Rotacije na pomenutom brodu vrše se tako što se četiri meseca radi, a dva ne.

I iako to zvuči kao posao iz snova, ipak nije.

O prednosima i manama posla na kruzeru govorio je za Kurir Boris Josifovski (31), glavni medicinski tehničar na kruzeru druge kompanije.

- Prednosti su naravno plata, bolji smeštaj na brodu - medicinsko osoblje ima oficirski status, što daje određene privilegije. Svako od nas ima zasebnu kabinu, što nije slučaj sa ostalim osobljem.

- Mane su to što nas ima malo, četiri medicinska tehničara i dva lekara, a brodovi nose po 5.000 ljudi. Radno vreme nam nije definisano zato što često imamo hitne slučajeve, pa čak i kada nismo na dužnosti moramo da radimo. To mnogo otežava život, ali je sve to lepo plaćeno.

- Broj ljudi koje moramo da testiramo tokom pandemije je nesrazmerno veći u odnosu na broj zaposlenih u bolnici. Pritom, svaki simptom koji je povezan s kovidom zahteva mnogo pažnje i papirološkog rada - dodaje on. Ističe da su smeštaj i hrana besplatni, pa zarada ostaje - čista: - Jedini trošak nam je internet, 10 dolara dnevno, koji svi plaćamo da bismo se čuli s porodicama.

Boris nam je objasnio da njihov posao tamo nije samo ukazivanje prve pomoći do dolaska na neko kopno...

- Mi ovde mamo laboratoriju za sve krvne i laboratorijske analize, intenzivnu negu na brodu, sa respiratorima, respiratornu jedinicu, sobu sa manje hirurške intervencije, rentgen... Ovde možemo da radimo osim naprednih dijagnostičkih i operativnih procedura. Takve pacijente koje mi ne možemo da lečimo ili šaljemo helikopterom u bolnicu na kopnu ili preusmeravamo brod do najbliže luke...

