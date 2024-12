On Nove godine, ova doktorka biće zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za rehabilitaciju , što je i bila njena želja.

- Ja sam oduvek želela da jednog dana postanem specijalista fizikalne medicine. I smatram da u toj oblasti mogu najviše da doprinesem jer to je nešto što ja volim i što me ispunjava. Planiram da upišem specijalizaciju iz fizikalne medicine i da se dalje usavršavam u toj oblasti. Smatram da je ovo jedna jako dobra prilika za mene da radim u Kliničkom centru Vojvodine, na klinici za medicinsku rehabilitaciju, gde rade vrhunski lekari, gde ću imati priliku da steknem nova znanja od njih - rekla je dr Stojanović za RTS.

- Mogu reći da se lečenje pacijenata u oblasti fizikalne medicine u Norveškoj poprilično razlikuje od lečenja u našoj zemlji. Tamo jako puno vremena izdvajaju za razgovor sa pacijentima. Vi imate sat i po vremena po pacijentu. Ja sam, recimo, dnevno imala dva pacijenta, što je za mene bilo nezamislivo. I to je timski rad. Tu su pored lekara, fizioterapeuta, uključeni ergoterapeuti i psiholog. I vi sagledate pacijenta u celini. I mogu reći da sam tamo radila sa vrhunskim stručnjacima. I oni su nesebično delili svoje znanje sa mnom - rekla je dr Stojanović.

- Zaista, kolege sa kojima sam radila su bili divni ljudi. Oni su na svaki mogući način meni pokušavali da pomognu u svemu. Imali su jako puno razumevanja za mene i ja sam im zahvalna na tome. Međutim, praznina koju sam ja osećala, nije to ništa moglo da ispuni. Sve više mi je nedostajala moja porodica, moji prijatelji, moja zemlja , moj narod, moje kolege, pacijenti, sve mi je nedostajalo. I jednostavno, onog trenutka kad sam odlučila da poslušam svoja osećanja, a ne razum, to je bio prelomni trenutak kad sam odlučila da se vratim - iskrena je ova doktorka.

- Za mene sreća nije bila ni ta karijera, ni te materijalne stvari. Za mene je sreća bila, to sam shvatila tada, da što više vremena provedem sa svojom porodicom i da jednostavno uživam i radujem se u nekim malim stvarima koje život čine. I planiram da ostanem ovde - rekla je dr Stojanović.

- Meni je brat rekao, on je slučajno našao na sajtu Ministarstva zdravlja da je otvorena kancelarija za saradnju sa dijasporom. I on je meni rekao, pa zašto ti to ne napišeš njima poruku? I ja sam ga, eto, poslušala. Ja sam već u svojoj glavi odlučila da ću se vratiti, iako nemam posao u Srbiji. Oni su meni zaista sutradan odgovorili, bila sam veoma iznenađena. I onda smo dogovorili onlajn sastanak, gde sam ja ispričala svoju priču, zašto sam otišla, zašto se vraćam, i rekla svoju želju. I oni su zaista bili divni i rekli su da će mi pomoći u tome, što i jesu učinili. I ovom prilikom bih se zahvalila svima koji su mi omogućili da se usavršavam u svojoj zemlji, u oblasti koju najviše volim - priča dr Danijela Stojanović.