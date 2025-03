"Moj Milan je tog 10. juna prošle godine oko 8.10 sati odveo ćerku u vrtić. Svratio je i do mene i rekao: "Majko, donosim neku ćebad i zimske stvari da mi opereš"... Pitala sam ga da li je gladan, a on mi je rekao da nije i da je već jeo... Od tog dana od mog sina nema ni traga ni glasa... Da je danas ovde sa nama, proslavili bismo mu 42. rođendan, zajedno, uz tortu kao što smo to svake godine radili...